80歲秦沛終於做爺爺！姜文杰貼超聲波相宣布太太懷孕：1+1=3 演藝家族喜迎第四代

恭喜！秦沛榮升做爺爺。姜文杰（Benji）今日（26日）與太太李泳淇在IG貼上超聲波相片，宣布即將榮升做父母：「1 + 1 = 3」。準姑姐姜麗文興奮地留言：「AUNTIE LESLEY IS READY.」

姜文杰於2008年認識李泳淇，當時李泳淇年僅18歲，參加電台舉辦的「十人巷」，被安排到姜文杰主持的TVB節目做實習生，二人於2013年因合作YouTube片重逢，經過通宵拍攝了解後，姜文杰與李泳淇火速撻著。模特兒出身的李泳淇，2013年參加香港珠寶小姐，在比賽上奪得冠軍及「最上鏡小姐」。

姜文杰與李泳淇在2022年2月22日宣布結婚喜訊時，當時姜文杰寫道︰「相戀時，你22歲，我32歲，命運安排我哋拍攝相識。」由於二人結婚時，因正值疫情高峰期，因此一對新人只在雙方父親及律師見證下，到律師樓簽字註冊。直到2024年，姜文杰在「520（我愛你）」的日子補辦婚禮，一對新人更跪地向秦沛敬茶，秦沛曾叮囑兒子和新抱：「記住喇，融洽，互相體諒、開開心心、長長久久。」飲過新袍茶後，秦沛豪氣地對新抱進行「支票交贈儀式」：「冇寫名，但係劃咗線！」

出身演藝世家的秦沛，一直支持一對子女姜麗文和姜文杰在娛樂圈追夢，他覺得只要兒女在夢想路上開心，作為父親，應該全力支持：「我好開通，而且都唔可能阻止，唯一要求係要佢哋完成大學課程，起碼將來唔會餓死，既然佢哋都完成咗承諾，我唔會阻止佢哋追求理想，無論結果怎樣，起碼呢幾年係好開心。」近年秦沛已經處於半退休狀態，甚少參與幕前演出，目前返回加拿大溫哥華小休，生活相當無憂無慮。

