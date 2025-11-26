一線小生離婚後暴瘦極憔悴 新相驚見臉頰凹陷骨感嚇人 傳戀上女星毀9年婚姻？

內地戲劇男神陳曉在今年二月宣布與陳妍希結束九年婚姻，震驚演藝圈。恢復單身後，他全心投入工作，近期落力宣傳新作《大生意人》。然而，劇集首播播後，他異常消瘦的模樣已引發粉絲的強烈關注和擔憂。

陳曉為劇敬業減肥

在《大生意人》中，陳曉飾演落魄書生「古平原」，在科舉遭人陷害後，意外踏上經商之路，最終成為一代晉商。這是他睽違八年再次挑戰清朝剃頭留辮的造型，從劇照和預告片中可見，他臉頰凹陷、下顎線條極為明顯，身形也比以往單薄許多，散發出濃厚的滄桑感。

據悉，陳曉為了完美詮釋角色在逆境中的掙扎與堅韌，不僅提前兩個月學習算盤、鑽研山西票號史料，更為此特意減重9公斤。即使在零下20度的嚴寒天氣中拍攝，他也堅持素顏出鏡，敬業精神令人佩服。他自己也表示，這一切都是為了更貼近「古平原」的人物形象。

陳曉暴瘦模樣引粉絲憂心

儘管是為角色而瘦，但陳曉「皮包骨」的狀態還是讓大批粉絲心疼不已，紛紛留言表示：「他真的瘦了好多，是因為角色需要嗎？」、「怎麼瘦成這樣？」、「突然這麼滄桑了」。

與此同時，關於他與陳妍希婚變的內幕傳聞也再度甚囂塵上。兩人自今年二月官宣離婚後，外界對於他們婚姻破裂的原因猜測不斷，其中盛傳主因與第三者介入有關，陳曉被指搭上毛曉彤。恢復單身後的陳曉，一舉一動都成為焦點，這次的暴瘦照曝光，也讓不少人聯想是否與離婚風波的心力交瘁有關。

