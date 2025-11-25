黃錫熙閃耀現身韓國選秀節目《PLANET C: HOME RACE》 企C位表演亮麗 獲網民大讚望成團出道

昨晚在韓國MnetPlus 平台初放送的韓國選秀節目《PLANET C: HOME RACE》中，16歲港產少年黃錫熙(Heicus)首度登場，和其他選手跳唱韓國男團SEVENTEEN的《HOT》，他的表現令人驚喜，更收穫大批國際粉絲支持。



Mnet大型選秀節目《BOYS II PLANET》於9月25日落幕後，官方緊接着宣佈推出衍生節目《PLANET C: HOME RACE》。該節目集合原本節目中未能出線的C組練習生，旨在通過新一輪競賽打造一支專注於華人市場的限定男團。《PLANET C: HOME RACE》總共4集，在節目公佈的18位參賽者名單中，來自中港台等地的練習生齊聚一堂，黃錫熙是昨天播出Hot Team唯一的港產成員，成為這批華人新星中的耀眼存在。黃錫熙以C位姿態跳唱時毫不怯場並幹勁十足，同時更有不少特寫鏡頭，再次成功收獲更多人氣及粉絲，不少韓國網民在討論區盛讚他表現佳，狀態十足，希望他成功組團出道！是次節目導師陣容包括JYJ金在中及編舞家崔容俊等，以紀錄片形式紀錄男團由零開始至誕生的夢幻過程。



再度入選賺舞台經驗

對於黃錫熙再度入選，Dr Angel唐安麒表示：「知道Heicus再度入選，真的既激動又感動，期待他全力以赴得到最好的成績。能否最終出道並不是最重要，希望他能夠借着這次參加這節目，把最好的一面表現給大家看，畢竟他年紀還小，只有16歲，希望為他的人生留下美好經驗。」黃錫熙在之前的演出中已經獲得眾多粉絲支持，觀眾期待他在新節目《PLANET C: HOME RACE》中帶來更精彩的舞台表現，展現香港少年的才華與魅力。



黃錫熙是韓國YSGroup 旗下頂尖演藝培訓機構YS韓國偶像學院的學員，及瘦身教主唐安麒的ACE娛樂旗下藝人，其同期出道班的同學孖女JJBABY，亦同時登上了有BIGBANG成員大聲作為評判的選秀節目《Star is Born》，故她們近期也人氣急升。

