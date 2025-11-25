Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術

影視圈
更新時間：20:30 2025-11-25 HKT
發佈時間：20:30 2025-11-25 HKT

日本歌舞伎界傳來令人心碎的消息，資深演員第四代片岡龜藏（本名片岡二郎）於昨日（24日）凌晨在一場大火中不幸喪生，終年64歲。火災發生在東京足立區一棟兼作點心工廠的住宅，消息震驚日本藝能界。

建築物大火後外牆燻黑、窗框變形

根據日本新聞報導播出的現場畫面所見，火災發生在一棟三層樓紅磚外牆的建築。11月24日凌晨4點左右，附近鄰居發現三樓竄出濃濃黑煙，隨即通報消防單位。建築物的三樓窗戶被燒得焦黑，窗框變形，周圍牆面也留下大片燻黑的痕跡，顯示了當時火勢非常猛烈。

相關閱讀：前TVB男星出席許紹雄喪禮一舉動陷爭議 高海寧宣傳《新聞女王2》時機尷尬粉絲急幫口？

片岡龜藏或死於一氧化碳中毒

據悉，該建築一樓為點心工廠，二、三樓則為住宅。消防隊員在奮力灌救約兩小時後撲滅了火勢，卻在三樓發現倒地的片岡龜藏。他被緊急送醫，但最終仍回天乏術。警方初步推測，片岡龜藏當晚應是拜訪友人，不幸遭遇橫禍，可能死於一氧化碳中毒。

相關閱讀：許紹雄出殯丨八名男星扶靈場面哀傷 歐陽震華憶《賭場風雲》感觸送別：同劇情一樣，許紹雄先走了

片岡龜藏是實力派演員

片岡龜藏是資深歌舞伎演員，在1969年正式襲名為「第4代片岡龜藏」。他以宏亮的聲音和銳利的眼神聞名，無論是陰險狡詐的反派、龍鍾的老者，還是帶來歡笑的甘草人物，他都能詮釋得入木三分，是一位戲路寬廣、深受敬重的實力派演員。更令人感嘆的是，片岡龜藏生前最後的演出，是10月份在名古屋的《京鹿子娘道成寺》，這齣劇目正巧也是近期刷新日本影史真人電影票房紀錄的《國寶》中的關鍵劇碼。

相關閱讀：仲代達矢離世享年92歲 黑澤明御用男星成就非凡 《影武者》奪康城金棕櫚獎

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前