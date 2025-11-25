男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術

日本歌舞伎界傳來令人心碎的消息，資深演員第四代片岡龜藏（本名片岡二郎）於昨日（24日）凌晨在一場大火中不幸喪生，終年64歲。火災發生在東京足立區一棟兼作點心工廠的住宅，消息震驚日本藝能界。

建築物大火後外牆燻黑、窗框變形

根據日本新聞報導播出的現場畫面所見，火災發生在一棟三層樓紅磚外牆的建築。11月24日凌晨4點左右，附近鄰居發現三樓竄出濃濃黑煙，隨即通報消防單位。建築物的三樓窗戶被燒得焦黑，窗框變形，周圍牆面也留下大片燻黑的痕跡，顯示了當時火勢非常猛烈。

片岡龜藏或死於一氧化碳中毒

據悉，該建築一樓為點心工廠，二、三樓則為住宅。消防隊員在奮力灌救約兩小時後撲滅了火勢，卻在三樓發現倒地的片岡龜藏。他被緊急送醫，但最終仍回天乏術。警方初步推測，片岡龜藏當晚應是拜訪友人，不幸遭遇橫禍，可能死於一氧化碳中毒。

片岡龜藏是實力派演員

片岡龜藏是資深歌舞伎演員，在1969年正式襲名為「第4代片岡龜藏」。他以宏亮的聲音和銳利的眼神聞名，無論是陰險狡詐的反派、龍鍾的老者，還是帶來歡笑的甘草人物，他都能詮釋得入木三分，是一位戲路寬廣、深受敬重的實力派演員。更令人感嘆的是，片岡龜藏生前最後的演出，是10月份在名古屋的《京鹿子娘道成寺》，這齣劇目正巧也是近期刷新日本影史真人電影票房紀錄的《國寶》中的關鍵劇碼。

