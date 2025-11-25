古佩玲撐緋聞男友望見證得獎 陳浚霆找兄弟何廣沛羅天宇拉票 自爆粉絲鍾意拍檔 : 我都鍾意Kelly

緋聞男女陳浚霆與古佩玲齊齊入圍「男、女飛躍進步藝員」，陳浚霆指已擦身而過多年，但今年有《金式森林》更有信心，古佩玲即為他拉票，陳浚霆笑言會找劇中兄弟何廣沛及羅天宇齊齊拉票，會出招威迫利誘，問找古佩玲不是近水樓台？他即笑指她「走唔甩」，古佩玲即笑言昨日公佈已即時投了，又指早年得「最具潛質新人」時陳浚霆有在現場，這次她也想在現場見證。

陳浚霆想開《金式森林2》

問得獎會有好消息？陳浚霆笑言最想開《金式森林2》，又大讚古佩玲是不可多得的好拍檔。講到二人在台上勾手拖手表現親熱，陳浚霆笑言怕她凍，又指日前進行粉絲活動，不少古佩玲的粉絲也來了，「有粉絲跟我說「很鍾意Kelly（古佩玲）」，哈哈！（你都鍾意？）我都鍾意Kelly！」