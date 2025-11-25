滕麗名入圍視后要「洗樓式」拉票 打入5強包車帶熊家人到澳門 呂慧儀頸椎受傷與張景淳保持距離

滕麗名、呂慧儀、古佩玲、陳浚霆等到將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動，齊為入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》的成員拉票，滕麗名獲提名「最佳女主角」，她與呂慧儀受訪，笑言要「洗樓式」在電視城作拉票，更會落區派傳單，又指劇集入圍好多獎項，幸每獎可以投3人，即使是周嘉洛《帶阿姐看世界》入圍綜藝主持也會支持，齊笑指他是暖男，或威脅到羅家英地位。問滕麗名有信心嗎？她笑言有，最重要是觀眾支持《愛·回家》，呂慧儀笑言想將滕麗名送入最後五強到澳門出席頒獎禮，屆時她會拉Banner在碼頭接送，滕麗名笑言若入五強，包車帶熊家人到澳門，她們又表示，《愛·回家》明年1月將踏入第十年，希望可以大肆慶祝。

呂慧儀不敢與湯盈盈接觸

呂慧儀因頸椎受傷，上次活動因而缺席，她表示有看醫生及做物理治療，現時已恢復很多，避免與好激動的人接觸例如湯盈盈，笑言需要保鑣，問蟹籽有激她？她指兒子是暖男每日幫他按摩，至於傳緋聞的張景淳有何表示，她指對方會保持安全距離免傷到她，滕麗名即笑問，是否投訴張景淳幫不到手。