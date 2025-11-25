胡杏兒李乘德結婚10周年派對星光熠熠 喱士透視裝上陣晒性感 一家五口齊切蛋糕晒溫馨

胡杏兒與丈夫李乘德（Philip）2015年結婚，婚後育有3子，日前二人迎來結婚10周年紀念，並舉行了一場盛大派對，十足重演婚禮。繼黃健東和黎芷珊先後在ig story上載照片後，今日(25日) 胡杏兒就在社交網親自發文，分享更多場內盛況。

杏兒獲多位圈中好友到場祝賀

胡杏兒與李乘德日前舉行結婚10周年晚宴，獲陳山聰、林盛斌（Bob）、胡定欣、黃智雯、黎芷珊、劉倩婷、馬賽等大批圈中好友到賀，星光熠熠。胡杏兒今日在於社交網分享多張照片，見她穿上一條銀白色長裙，優雅動人，李乘德與三名兒子則均以西裝上陣，相當有型，兩公婆在台上甜蜜拖手對望，表現恩愛，而現場還有一個雙層蛋糕，蛋糕上特別造了一家五口的剪影，五人齊齊切蛋糕，非常溫馨。

「胡說八道會」未能齊人

其後，杏兒換上了一套白色西裝，內配性感喱士透視打底衫，身材若隱若現，相當吸睛，胡杏兒又與胡定欣、黃智雯、陳山聰、林盛斌等好友合唱助慶，場面十分熱鬧，雖然「胡說八道會」未能齊人，但杏兒不時與胡定欣及黃智雯攬實合照，盡顯姊妹情，胡杏兒寫道︰「3650天轉瞬即逝。衷心感謝所有摯友與家人齊聚共慶，欣喜見諸位盡興而歸，未來還將有更多歡慶時刻！ #錫婚」