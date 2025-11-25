Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩曾被第三者搶愛 唱苦情歌《為何我比不上他》成頭大汗

影視圈
更新時間：16:15 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:15 2025-11-25 HKT

歌手周吉佩（吉吉）日前推出今年第三首歌曲《為何我比不上他》，以K歌曲風唱出悲傷情歌，MV中攞正牌與女主角頭貼頭。對於第一次推出K歌曲風，吉吉都感到很新鮮：「其實一直都好喜歡香港嘅K歌，由細聽到大，聽到呢首Demo 2日後，我個腦依然好記得佢嘅旋律，所以諗都唔駛諗就決定要唱呢首歌。」

周吉佩與蘇嘉齊@Fiester頭貼頭嗌尷尬

今次歌曲監製請了製作《用背脊唱情歌》的Patrick Yip，吉吉表示今次第一次與對方合作製作歌曲，感覺非常合拍：「監製對呢首歌期望好高，希望大家會喜歡呢首歌。」而MV女主角今次找來獨立女子樂隊Fiester主音蘇嘉齊（Alison），吉吉與女主角頭貼頭，又互餵對方食麵，表現親暱，吉吉表示：「頭貼頭嗰刻，因為天氣好熱，其實當時我滿頭大汗，要貼住對方額頭，真係非常唔好意思，更出動兩把風扇降溫。」為前樂隊主音的吉吉事前不認識對方，拍MV過程中與對方不斷交流音樂心得。

至於歌曲內容，講述第三者搶走自己心愛的人，吉吉話自己經歷過：「對方係唔愛自己，自己付出幾多都無用，嗰刻個心真係好痛，其實唔係自己唔夠別人好，只係真正愛自己嘅人未出現，好彩我而家生活算美滿啫！」

