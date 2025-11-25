金牌名嘴藏未成年少女裸露片判決出爐 終為性醜聞付沉重代價 失去妻女演藝事業全玩完

53歲台灣著名知名主持人黃子佼兩年前爆出10年前性騷擾網紅，之後又捲入「創意私房」論壇，因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人判處8月徒刑，黃子佼不服上訴，其後台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃子佼追加起訴併由高等法院審理。

黃子佼被判1年6月緩刑4年

台灣高院曾7度召開調解庭協助調解，黃子佼昨日（24日）宣判前夕曾發出聲明稱「已與全部被害人和解」，痛失妻女、演藝事業是一生的教訓，對當年行為深刻悔悟。台灣高等法院今日（25）日判決，二審改依個資法，黃子佼被判1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時，及接受法治教育三場。

相關閱讀：金牌主持驚爆離婚 為求輕判親認需負擔贍養費 5年情斷老婆失踪去向不明

黃子佼在2023年6月間捲入#MeToo事件，當時旅法網紅Zofia在其FB專頁發文指10多年前、只有17歲時，遭演藝圈某前輩在車上強吻，另在台中某飯店房間內遭拍上半身裸照，該前輩說，是要辦藝術展而拍攝。黃子佼當天上午即直播3段影片自曝自己就是那位前輩，還將MeToo變成YouToo，大爆演藝圈其他不為人知的秘辛，包括多名女藝人吸毒等。同年8月，檢警大舉搜索黃子佼住處、工作室等地，約談黃子佼到案，查扣電腦、硬碟、記憶卡等證物；檢方諭知黃子佼35萬元台幣（約8萬7千元港幣）交保。

其後，黃子佼被發現在偷拍論壇「創意私房」持有多部少女裸露片，當中有未成年者，事件引起外界爭議。台北地方法院曾依違反《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月併科罰金10萬元台幣（約2.38萬港元），罰金部分得易服勞務，案件經上訴後，在今年5月黃子佼在法庭上親口說，已跟妻孟耿如離婚，且仍須負擔扶養費，請求法官輕判。在宣判前夕，黃子佼透過律師發5點聲明，「黃子佼先生已與被害人全數和解。」聲明全文如下：

本函係依本所當事人黃子佼先生委任意旨辦理。 茲據上開當事人委稱：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」 上開各情經本所查證無訛，本案為兒少案件相關被害人個人資料均受遮掩保護，本所當事人完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，始能與全數被害人達成和解。 於本案的和解過程，被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在2023年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。 雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

相關閱讀：黃子佼捲未成年不雅影片案件 處心積累部署復出 輿論震怒怨其妻維護丈夫