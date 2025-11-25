盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？

內地劇《繁花》「汪小姐」一角人氣再急升的內地女星唐嫣，日前被爆與結婚7年的內地男星羅晉，兩夫妻因工作關係經常分隔兩地，加上二人近期在社交平台上零互動，並且傳出二人已分居超過一年半，疑似已經離婚！不過兩人一直未有為此事澄清，直至近日，二人終於同場，被發現一同出席葬禮。

唐嫣低調現身羅晉父親葬禮

近日，有內地媒體爆料指羅晉父親羅順希已於2025年11月19日在北京病逝，享年70歲。告別儀式於11月23日在八寶山殯儀館舉行，當日有網民在現場葬禮拍到身穿黑衫、戴着黑色口罩的唐嫣，以新抱身份與羅晉一起接待來賓。葬禮上，唐嫣的父母亦神情肅穆現身，送別羅父。而葬禮儀式結束後，羅晉捧着父親遺照步出會場，而唐嫣就緊隨着丈夫，然後一同乘車離開，並前往酒店用餐。此外，台灣男星明道亦有前來送別羅父。

羅晉長期照顧患病的父親

最近有報導指羅晉近年長期在北京照顧患病的父親，而唐嫣就留在上海照顧女兒及工作，因而令兩夫妻被迫長期分居兩地，而不是外籍所指的離婚或感情生變。加上今年8月，唐嫣與羅晉一家三口被拍到同遊上海迪士尼遊樂園，有網民指唐嫣現身羅父葬禮，就指印證了兩夫妻關係未變。

