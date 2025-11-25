TVB頒獎禮2025丨吳業坤叫「四飛」最想得「飛躍」 炎明熹有提名撐公司公平公正 周吉佩讓獎望跟坤哥達共識

吳業坤憑《刑偵12》及《新聞女王2》入圍「最佳男配角」，同時亦入圍「最佳電視歌曲」及「飛躍進步男藝員」，他在台上被一起爭「飛躍」的鄭衍峰指希望他早日離開這個行列，不過就被聽為離開這個「行業」，搞到全場爆笑。

坤哥望得「飛躍」畫上句號

坤哥受訪時表示今次叫「四飛」，不過最想得到是「飛躍」奬，笑言因10年前已飛緊，加上已提名了幾次，所以也希望今次能畫上句號，離開這個行列，至於與他同樣有提名「最佳電視歌曲」奬的周吉佩就指會投坤哥一票，因知道對方已經很久未得過公司的音樂獎，想他得到這個獎後讓出其他獎項，坤哥笑言有3票可互相支持，因為大家也是TVB歌手，幫忙是必須的。

提到炎明熹也有份提名「最佳電視歌曲」，坤哥指覺得沒關係，因為自己也是邵氏，而歷屆攞獎的人也未必有經理人合約，覺得公司是公平公開公正。

周吉佩有份上台拉票已足夠

周吉佩今年只提名「最佳電視歌曲」，他指能夠每年上台拉票覺得已足夠，對於他將獎項讓給坤哥，吉吉笑說：「希望可以同佢達成一個共識，呢個獎讓俾佢，其他頒奬禮希望佢讓第二啲俾我。」另外，坤哥也入圍「最佳男配角」，提到跟他爭獎的還有馬國明及羅子溢，他覺得大家在每套劇中表現也非常稱職，超越了男配角的表現，雖然覺得自己沒有可能，但希望有奇蹟。