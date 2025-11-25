TVB頒獎禮2025丨陳楨怡驚喜入圍女配對得獎無信心 莊子璇望入10強去澳門 曾展望葉蒨文大讚對方投票互撐

陳楨怡憑《巨塔之后》入圍最佳女配角及飛躍進步女藝員2個獎項，陳楨怡受訪時表示對獎項沒想那麼多，因為「飛躍」很難得到，每年有提名就代表有進步，自己也曾提名五次，所以今次也是放鬆心情，只希望有機會着靚靚去澳門，與大家一起享受這個party，提到她現在已是鍾澍佳御用的女演員，問到要如何報答對方？陳楨怡說：「佢好俾機會新人，我真心好多謝佢，佢教識我好多嘢，報答佢最好嘅方法就係每年都睇到進步。」至於提名最佳女配角，陳楨怡指覺得很驚喜，因事前也不知道自己有提名女配，所以剛才可跟兩名前輩同台覺得很開心，問到對哪一個比較有信心？她笑言兩個都沒有，只希望得到最佳衣着獎。

莊子璇看好《金式森林》

至於莊子璇則入圍「最佳女主持」、「最佳電視歌曲」及「飛躍進步女藝員」3個獎項，她指最有信心是得到電視歌曲獎，因歌曲冼靖峰有份合唱，問到陳楨怡是否她「飛躍女」勁敵？她表示每個人都是很好的對手，是良性的競爭，雖然也曾提名過，但未試過去到十強，希望今次可體驗去澳門的感覺，至於視帝方面，她表示看好《金式森林》的郭晉安和羅子溢，問到比較看好誰？她表示手心手背都係肉，誰人得到也戥他們開心。

GM、葉蒨文想情侶檔得奬

曾展望（GM）與葉蒨文憑《女神配對計劃》人氣急升，兩人均獲提名「最佳男、女主持」及「飛躍進步男、女藝員」，問到是否想情侶檔得奬，葉蒨文指一定投票給男友，又大讚男友各方面都有進步，而GM亦大讚女友本來已很叻，不投給她也不知道要投票給誰，問他最想一齊得到哪一個獎項？GM說：「攞晒啦，如果我話有啲唔想攞都係呃大家！」不過他們表示雖然想得獎，但會以平常心去面對，但無論是否得獎也會繼續努力，問到若真的一起攞獎，兩人是否會在台上咀嘴？他們只表示會一起錫獎座。