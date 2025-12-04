大生意人線上看｜陳曉逆襲成晚清儒商 即睇分集劇情＋追劇日曆＋五大看點懶人包

《大生意人》是一套以晚清為背景的古裝劇。劇集由陳曉和孫千領銜主演，講述古平原科舉遭陷害流放後，從落魄書生逆襲為民族儒商的熱血傳奇。本文為大家整理了《大生意人》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

書生古平原（陳曉 飾）科舉遭陷害流放後，從逃亡私鹽商隊開啟經商之路，以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，最終聯合本土商幫挽救民族經濟命脈的故事 。

《大生意人》由陳曉和孫千領銜主演。

返回目錄

《大生意人》追劇日曆公開！

返回目錄

陳曉 飾 古平原

古平原因蒙受冤屈而遭流放寧古塔，他從夾縫中生存並成功逆風翻盤，成為商界巨擘。

陳曉飾演古平原。

孫千 飾 常玉兒

常玉兒是一位至真至誠的女子，是古平原的好友。

孫千飾演常玉兒。

羅一舟 飾 李欽

李欽熱衷於推崇新派概念，同是古平原的至交。

羅一舟飾演李欽。

返回目錄

第1－2集：古平原教常玉兒

古平原被流放寧古塔後為將軍徐三賣命；日前蘇叔河拿出人參娃娃拍賣惟貨物掉失他以死自證清白，古平原查出從中原來的李欽管家以及劉老四所為。馬幫商人之女常玉兒入城與古平原初遇，他教對方燒柴。

返回目錄

1. 故事新穎 經商題材有特色

《大生意人》是近來少有的經商題材電視劇，劇中全面展現票號、鹽運、茶葉、糧食等晚清時期核心商業領域，更呈現出「票號擠兌危機」真實場景，既有精巧的商業計謀設計，又兼備歷史元毒，讓觀眾在觀賞時感受到經商的魅力。

《大生意人》圍繞晚清經商題材。

2. 林夏薇驚喜客串演慈禧增加亮點

林夏薇近年來不斷到內地撈金，在《大生意人》中她飾演慈禧，是次更是她與男主角陳曉在中央戲劇學院畢業後，事隔15年後首度合作拍劇，她在社交平台分享道：「有一種完成心願的感覺，排戲時彷彿回到大學交功課的時候。除了老同學相聚又認識了很多新朋友。」，令觀眾十分期待兩位老友在劇中交手。

港星林夏薇飾演慈禧一角。

3. 幕後班底豪華 團隊有誠意

《大生意人》主創團隊匯集《偽裝者》的攝影指導楊軍、美術指導陳鑫、《仙劍奇俠傳》、《延禧攻略》等著名古裝劇的造型指導宋曉濤等班底，歌見匯聚行業的專家。除此之外，團隊更輾轉東北、浙江、內蒙古等多地拍攝145天，足見誠意。

《大生意人》在多地實景拍攝。

4. OST邀得劉宇寧獻唱

《大生意人》雖只有3首OST，但可謂首首都是精華，由劉宇寧獻唱主題曲《萬兩》，從選秀節目《青春有你2》一炮而紅的劉雨昕演繹情感主題曲《長念未央》，有份參演劇集的羅一舟更身兼多職帶來插曲《向誰問》，三首高質素的歌曲，以動人歌聲帶領觀眾更沉浸式地體驗劇情。

《大生意人》OST歌單公布！

5. 未開播已獲獎 粉絲萬分期待

《大生意人》未開播已經獲得市場的認可，在今年1月榮獲「新京報2024年度劇集榜-2025年度期待劇集」以及入圍「CEIS2025中國娛樂產業年會暨金河豚榮譽 2025年度期待影集」。除了獲得市場的認可外，粉絲亦期待萬分，《大生意人》在開播前預約量已衝破300萬。

《大生意人》預約量破300萬！

返回目錄