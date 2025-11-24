TVB頒獎禮2025丨張振朗視林保怡羅子溢為最強對手 龔嘉欣提名女主持望一擊即中 幫陳曉華拉票鼓勵對方

視帝張振朗憑《奪命提示》與《刑偵12》提名「最佳男主角」及最佳電視歌曲獎，至於視后龔嘉欣因今年沒有劇播出，故沒被提名「最佳女主角」，只入圍「最佳女主持」。

張振朗未打算公布結婚

提到振朗剛才在台上以利誘來拉票，他指是想幫大家謀福利，笑言因上年獲獎好開心，至於觀眾有什麼福利？他笑指獎觀眾可看多點他的劇集，問到再得視帝會否結婚？他即笑言：「未咁快，放心。（攞獎喺台上公布結婚？）等嘉欣公布先。」至於誰是他的勁敵，振朗表示每一位也是：「好似林保怡，我好榮幸同佢一齊合作，喺佢身上學到好多嘢，前輩始終係前輩，功力深厚。另一個就係羅子溢，佢哋都係超級強嘅對手。」而女主角方面，他指同劇的傅嘉莉也演得非常好，所以也想幫對方拉票。

振朗讚新人台慶唱歌很勇敢

振朗又開心能入圍「最佳電視歌曲」，他指歌曲由多位劇中演員合唱，構思大膽也特別，故希望可得獎，笑言也想上台講感受。提到他在台慶騷中與新人同台表演唱歌的環節變成車禍現場，他即表示不關自己事，但就讚一班新人在台上唱歌很勇敢，不過仍需努力，有很多進步空間。

龔嘉欣想快過張振朗結婚

龔嘉欣對被提名「最佳女主持」覺得感恩，坦言沒想過去年得視后，今年就被提名女主持：「我第一次入圍女主持，希望可以一擊即中。其實拍劇同做主持係相輔相成，兩邊都學到好多嘢，最重要係裝備好自己。」又表示在《在家宴客50道菜》中收穫甚多，而最近拍第二季，被肥媽取笑為何拍完第一季仍未嫁得出，問到是否想快過振朗結婚？她笑說：「可以㗎！因為呢啲好難講！（攞主持獎先定係嫁先？）攞完先嫁。我之前已經攞咗最佳女配同視后，攞埋呢個就大滿貫，好圓滿。」至於視后方面，問到會看好佘詩曼還是宣萱？她表示好難揀，不過自己想支持陳曉華，因想給予對方鼓勵，而男主角方面，她則想幫羅子溢拉票，因兩人當年合作《四葉草》，而對方在《金式森林》中的角色也很有突破，所以也很想對方得到。