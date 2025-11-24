Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB頒獎禮2025丨張振朗視林保怡羅子溢為最強對手 龔嘉欣提名女主持望一擊即中 幫陳曉華拉票鼓勵對方

影視圈
更新時間：23:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：23:45 2025-11-24 HKT

視帝張振朗憑《奪命提示》與《刑偵12》提名「最佳男主角」及最佳電視歌曲獎，至於視后龔嘉欣因今年沒有劇播出，故沒被提名「最佳女主角」，只入圍「最佳女主持」。

張振朗未打算公布結婚

提到振朗剛才在台上以利誘來拉票，他指是想幫大家謀福利，笑言因上年獲獎好開心，至於觀眾有什麼福利？他笑指獎觀眾可看多點他的劇集，問到再得視帝會否結婚？他即笑言：「未咁快，放心。（攞獎喺台上公布結婚？）等嘉欣公布先。」至於誰是他的勁敵，振朗表示每一位也是：「好似林保怡，我好榮幸同佢一齊合作，喺佢身上學到好多嘢，前輩始終係前輩，功力深厚。另一個就係羅子溢，佢哋都係超級強嘅對手。」而女主角方面，他指同劇的傅嘉莉也演得非常好，所以也想幫對方拉票。

振朗讚新人台慶唱歌很勇敢

振朗又開心能入圍「最佳電視歌曲」，他指歌曲由多位劇中演員合唱，構思大膽也特別，故希望可得獎，笑言也想上台講感受。提到他在台慶騷中與新人同台表演唱歌的環節變成車禍現場，他即表示不關自己事，但就讚一班新人在台上唱歌很勇敢，不過仍需努力，有很多進步空間。

龔嘉欣想快過張振朗結婚

龔嘉欣對被提名「最佳女主持」覺得感恩，坦言沒想過去年得視后，今年就被提名女主持：「我第一次入圍女主持，希望可以一擊即中。其實拍劇同做主持係相輔相成，兩邊都學到好多嘢，最重要係裝備好自己。」又表示在《在家宴客50道菜》中收穫甚多，而最近拍第二季，被肥媽取笑為何拍完第一季仍未嫁得出，問到是否想快過振朗結婚？她笑說：「可以㗎！因為呢啲好難講！（攞主持獎先定係嫁先？）攞完先嫁。我之前已經攞咗最佳女配同視后，攞埋呢個就大滿貫，好圓滿。」至於視后方面，問到會看好佘詩曼還是宣萱？她表示好難揀，不過自己想支持陳曉華，因想給予對方鼓勵，而男主角方面，她則想幫羅子溢拉票，因兩人當年合作《四葉草》，而對方在《金式森林》中的角色也很有突破，所以也很想對方得到。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前