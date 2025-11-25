53歲富貴天后於內地被「突襲」！嚇到花容失色形象盡失 街上大叫棄包逃跑

現年53歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly），入行多年一直都零緋聞，自2008年與拍拖16年的初戀男友劉建浩（Alex）拉埋天窗，婚後有一對分別16歲和13歲的兒子劉昇和劉琛，一家四口相當幸福。陳慧琳出道至今都擁有Fit爆Body，而其外貌甚年輕時差別不大，狀態依然極佳，難怪獲網民封為「凍齡女神」。近年陳慧琳積極經營IG，不時拍片分享自己工作及生活日常，而近日她上載了一條吃麵包的影片，怎料惹來蝴蝶「突襲」，陳慧琳即被嚇到哇哇大叫！

陳慧琳嚇至面容扭曲

陳慧琳在影片中表示自己身處湖北的宜昌，因為得知當地的酵母十分馳名，於是到店買麵包做早餐，以及買了一杯凍檸檬茶，並走到一旁介紹自己身處長江的江邊，看着美麗的景色吃早餐。之後陳慧琳又行到附近找了一張長椅子坐下，打開手上剛買回來的朱古力蜂糖漿麵包袋子，取出麵包吃了一口，突然有一隻彩藍色的蝴蝶，似乎被麵包上的蜂糖吸引，並且飛撲到麵包上，此時陳慧琳即嚇至面容扭曲，並將麵包放在旁邊，其後又要裝作鎮定，然後繼續拿起麵包面向鏡頭拍片。

陳慧琳左閃右避有喜感

片尾，當陳慧琳準備拿手袋離開之際，蝴蝶突然左她面前穿右插在飛舞，陳慧琳即被嚇到左閃右避，並且哇哇大叫，最後將手上的麵包拋在椅子上，然後「閃走」，場面搞笑！不少網民留言指這位天后搞笑得來又可愛。

陳慧琳出身富貴與老公門當戶對

陳慧琳入行已不避嫌公開戀情，與劉建浩拍拖多年才結婚。她與劉建浩曾於1999年分手，但一年半後再次復合，2008年陳慧琳在演唱會上宣佈結婚。陳慧琳出生於富裕家庭，父親經營珠寶生意，而丈夫劉建浩的父親則經營絲帶花生意，畢業後曾幫助父親打理生意，後來與朋友創立了專門技術服務的公司，可見兩人的背景可謂門當戶對。

