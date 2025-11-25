劉威煌身體力行鼓勵做義工 胡渭康赴惠州向自閉童送暖

「行義多面睇——大灣區義工服務交流團」今年迎來第三站活動。這次義工團隊和胡渭康、顏志恒、劉威煌及何啟南再度出發，帶著滿滿熱情走進「惠州市星星家園互助中心」，與自閉症孩子一起打非洲鼓、創作泥膠畫，共度歡樂溫暖的一天。是次活動有近120名來自不同界別的義工齊心參與，在大家辛勤服務一天後，晚上迎來義工聯歡晚會，胡渭康、顏志恒及劉威煌及何啟南現身，與大家唱歌聊天，以音樂感謝每位義工的付出與愛心。

善心無國界

胡渭康分享道：「我會繼續身體力行支持這些活動，也期望未來能與更多藝人朋友一同參與，因為我深信音樂和愛心能夠改變世界。」顏志恒說：「每次參加義工活動，我都能深刻體會到義工們的無私奉獻。他們全心全意地投入服務，使我感受到他們對社會的關懷和愛心，他們將關懷傳遞到有需要的人身上。」劉威煌被義工們的熱情所打動，「我們和義工透過座談、互動遊戲及手工藝活動，與孩子建立真摯聯繫，看到現場笑聲洋溢，讓我們知道對孩子來說『陪伴』就是最好的禮物。我希望能夠利用自己的綿力，呼籲更多的人加入義工行列。我相信義工們每一份善意和付出都能如照亮別人，為社會注入更多溫暖與正能量。」

而何朗南指是次活動不僅讓孩子感受社會溫暖，亦讓香港藝人和義工更了解內地特殊教育發展。晚會氣氛高漲，大家的笑聲和歌聲交融在一起，形成一幅溫馨的畫面。胡渭康、顏志恒、劉威煌及何啟南與現場人士大玩互動遊戲，在晚會的最後部分，義工們及歌迷不願離開，紛紛要求四人ENCORE，最終一同大合唱幾首經典歌曲，讓全場洋溢感動與快樂。