甄子丹視李小龍為巨人 延續其香港精神 望與李香凝合作新《葉問》

國際動作巨星甄子丹、李小龍女兒李香凝（Shannon）今日（24日）出席港鐵舉行的《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》揭幕禮。

甄子丹新年後開拍《John Wick》外傳

甄子丹形容李小龍先生代表香港精神，亦對他影響深遠，兒時受對方影響而學習功夫。憶起大約11、12歲時，把掃把棍分成兩段並插入長襪內，扮李小龍耍雙節棍。甄子丹稱受到李小龍的哲學、風格影響而沉醉武術，拍攝《精武門》飾演陳真時，他說：「電視台老闆問我為何模仿李小龍，我說不是模仿，是向李小龍致敬。之後緣份安排，我飾演李小龍的師傅葉問。李小龍先生是巨人，前無古人，後無來者，我在李小龍先生面前仍是個小學生。今日十分榮幸可以與Shannon同台，出席這個有意義活動。」甄子丹稱李小龍是偉大的武術家、哲學家，亦是創新者，雖已離開多年，對方的一套理論、風格、服裝和電影言語，仍是人們學習對象。甄子丹指李小龍改革武術電影的花巧，呈現武術最真實一面，同時改變了電影言語。

甄子丹憶起25年前與Shannon首次見面，拍攝雜誌照片，之後十多年前在活動上再遇，是次第三次見面。他透露早前透過電郵傾談合作，他構思《葉問》劇本望有李小龍的情節，要得到Shannon同意和支持，惟計劃擱置已久，「剛才Shannon問會否再拍《葉問》。」問合作可會成事？他說正忙於籌備西片《殺神John Wick》系列外傳，指美國電影公司進度較慢，預計在農曆新年後開拍，現篩選角色，重申一定會有香港演員參與，「若英文流利就更好」，亦希望多在香港取景。問奇洛李維斯會否客串？他說有許多可能性。另外，他指女兒甄濟如籌備新計劃和錄製新歌中。

甄子丹受李小龍啟發

甄子丹深受李小龍的影響，這種影響深刻塑造了他的職業生涯、動作理念以及在電影中的形象。李小龍的截拳道理念核心是「以無法為有法」，摒棄花哨套路，追求實戰、效率和直接，甄子丹的電影動作設計也貫穿了這個想法，動作風格以快、準、狠著稱，強調簡潔有效的打擊，這與李小龍的理念一脈相承。甄子丹曾多次公開表示李小龍是他的偶像和靈感來源，作為動作指導的甄子丹在《殺破狼》、《導火線》等作品中，將李小龍的截拳道理念與現代綜合格鬥（MMA）融合，創造了具現代感和實戰性的動作場面。甄子丹在動作風格多元素︰包括傳統武術、跆拳道、巴西柔術、自由搏擊等，呈現出豐富的視覺層次。甄子丹是李小龍精神遺產在新時代最重要的繼承者和發揚者之一。