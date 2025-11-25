曾傳患癌視帝二婚老婆於英國愁爆  返內地撞樣TVB經典反串人物  老公傳為她棄糟糠

現年62歲、TVB三屆視帝羅嘉良，早年曾傳出身體抱恙不幸患癌，但他已經親身闢謠。近年羅嘉良將事業重心轉移至內地，家庭生活同樣備受關注。其第二任妻子、內地演員蘇岩，近月為了陪伴12歲的女兒Sela而移居英國，夫妻二人分隔兩地。早前蘇岩一度被指因與丈夫長期分離而容顏憔悴，但近日她再次現身內地，被網民捕捉到最新樣貌，狀態似乎已回復大勇，但就被指撞樣羅嘉良於TVB經典劇集《先生貴姓》中的反串造型，認真始料不及。

蘇岩竟撞樣老公經典角色

在網民分享的最新照片中，蘇岩身穿紅色上衣，悉心打扮後氣色相當不錯，一掃早前在英國患病時的憔悴感。然而，最讓網民津津樂道的，是她的樣貌竟被指與老公羅嘉良在TVB經典劇集《先生貴姓》中的反串女角「Diana」驚人地相似，不少網民看過照片後，紛紛留言指蘇岩與簡直是「餅印」，無論是神情還是輪廓都有幾分相像。細看蘇岩的一頭短曲髮，的確和Diana極相似，而蘇岩的笑容和五官，亦和羅嘉良頗為相像，難怪羅嘉良的「扮女人」造型會撞樣老婆。有網民笑言：「證明他們越來越有夫妻相」、「撈家（羅嘉良暱稱）其實是按照自己的樣子找老婆的嗎？」，引起熱烈討論。

羅嘉良離婚一年即再婚

羅嘉良與蘇岩的婚姻始於2009年，當時羅嘉良與首任太太方敏儀離婚僅一年，便高調宣布與在拍劇時認識的蘇岩結婚，一度引發外界爭議。羅嘉良與前妻方敏儀從拍拖到結婚相伴超過20年，並育有一子羅裕珹，但婚姻僅維持10年。

羅嘉良為蘇岩棄糟糠？

由於羅嘉良離婚後迅速再婚，當時不少人指責他因為蘇岩而棄糟糠，更有報道指他每月僅支付12,000港元的贍養費給前妻。不過，前妻方敏儀其後親自為羅嘉良澄清，指在兒子升讀中學後，贍養費已加碼一倍，羅嘉良更一力承擔兒子前往加拿大升學的所有費用。方敏儀亦曾公開大讚蘇岩為人爽朗，婆媳關係似乎不錯，為當年的爭議畫上句號。

蘇岩為老公女兒頻撲

如今羅嘉良專注在內地發展，蘇岩則專心做家庭主婦，後者更不斷從英國和內地兩邊走，既要陪伴女兒讀書，又要飛返內地和羅嘉良維持婚姻關係，蘇岩為了家庭，的確是不辭勞苦。

