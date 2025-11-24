Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昔日玉女中門大開神顏再現 曾與容祖兒同受英皇力捧 嫁商人離婚收場與機師再婚

昔日英皇小花何嘉莉（Lillian）熱愛時尚，對打扮甚有研究，近年更向KOL界發展。日前何嘉莉獲邀出席香港時裝設計師協會《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》時裝展，一身造型搶FO，完全看不出已是三孩之母。

何嘉莉外貌皮膚緊緻

45歲的何嘉莉昨日（23日）在IG分享靚相，見到皮膚緊緻的她，紮起頭髮，穿上灰色西裝外套，而外套下只穿上一個黑色內衣打底，而背面更因西裝外套短身設計，大晒纖瘦身形，見到腹部肌肉結實，將何嘉莉的弗爆狀態表露無遺。

何嘉莉留言感謝大會邀請外，更稱讚會場外可飽覽維多利亞港的迷人景色。網民見到甚少露面的何嘉莉晒靚相，紛紛留言稱讚：「超索」、「讚美得太多，諗唔到」、「媽媽好性感啊」、「骨感美」。

何嘉莉曾做形象顧問

何嘉莉於1996年年僅15歲時，已兼職做模特兒，1998年正式加入樂壇，直到2002年退出歌唱事業，修讀時裝設計課程及Fine Art藝術學士課程，之後成為多位藝人的形象顧問。何嘉莉曾於2006年與甜品店老闆黃逸璋（King）結婚，二人育有一子，最終在2014年結束8年婚姻。何嘉莉翌年再婚，與飛機師Gerald Sze育有兩女。

