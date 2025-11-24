Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

區瑞強為推廣英文歌三度開騷 占士丁丁感激前輩邀請兼肯定

影視圈
更新時間：18:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：18:45 2025-11-24 HKT

區瑞強（Albert）聯同吳大強（Bill）和占士丁丁（Dan James）將於2026年1月16及17日，假理工大學賽馬會綜藝館舉行《區瑞強三生有幸英文經典演唱會2026》，三人會演繹多首英文經典金曲，今日舉行記者會交待詳情。

吳大強與區瑞強六度合作

Albert已連續第3年舉行全英文歌演唱會，他表示英文歌在香港音樂歷史早已存在，希望能夠推廣這個傳統，「以前未有廣東歌嘅時候，大家都係聽英文歌長大，但呢幾十年唱英文歌嘅人越來越少，聽英文歌方法同機會亦都越嚟越少，喺現場演繹就更加難，呢個已經係我連續第3年全部唱英文歌嘅演唱會，之前兩次都係非常受歡迎。」

記者會上Albert跟吳大強和占士丁丁即席獻唱《Devoted to you》，合照時Albert見占士丁丁高了一截，即場教他擘腿的廣東話，順便遷就大家的高度，丁丁一學就識，場面搞笑。談到邀請吳大強和占士丁丁合作，Albert首先多謝《中年好聲音》發掘這兩位好歌手，又認為他們已非小朋友，唱經典英文歌的感情運用會更佳，「今次好開心邀請到佢哋合作，享受我哋一齊成長嘅英文歌。」

將會與Albert第六度合作的吳大強，對於再合作感覺很興奮，「好多謝Albert邀請，每次跟Albert合作都會畀到好多啟發我，而我哋大家都好鍾意唱英文歌，所以合作得特別愉快。」首度跟Albert合作的占士丁丁，得知前輩參加演出相當好開心，「Albert哥係殿堂級歌手，佢搵我一齊開騷係一個肯定，好多謝佢畀呢次機會我。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前