61歲前亞視一線小生內地「餓鬼投胎」  身形脹爆大叫「真係屎忽鬼」  網民：童年幻想破滅

90年代憑藉亞視神劇《我和殭屍有個約會》中「況天佑」一角而走紅的尹天照，現年雖已61歲，但其殭屍型男形象依然深入民心。自從拍畢《我和殭屍有個約會III》後，他便淡出香港劇壇，近年主力在內地發展，鮮有公開露面。

尹天照「脹爆」發福

近日有網民在廣東偶遇這位前亞視一線小生，並將他的近況分享到社交平台，引發熱烈討論。從影片可見，尹天照與友人同檯食飯，戴上眼鏡身穿灰色外套的他打扮十分貼地，而其身形與當年飾演「況天佑」時的精壯模樣判若兩人，整個人發福不少，臉頰更是「脹爆」，滲出濃濃的「大叔感」。

尹天照大叫：真係屎比鬼

雖然身形不復當年勇，但尹天照似乎毫不在意旁人目光，盡顯不拘小節的真性情。面對滿桌佳餚，他表現得相當興奮，先是專業地「手機先食」，為美食拍照留念，隨後便急不及待地大快朵頤。當品嚐到一道「大蒜炸大腸」時，他更似乎吃得非常過癮，竟無視旁人，高聲大叫一句極度地道的粗俗讚美：「呢個大蒜炸大腸，真係屎忽鬼喎！」。

網民對尹天照現時狀態不敢置信

影片曝光後，網民紛紛留言，指他現時的狀態是「破滅童年幻想」，並大爆他不用公筷之餘，更沒有用滾水先洗碗碟就開餐，十分奔放。更有網民搞笑指尹天照是「餓鬼投胎」。但亦有人指尹天照「自然老公很正常」，亦有網民大讚他現時頭髮依然濃密。

