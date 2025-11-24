吳若希佛山騷感觸落淚 明言唱到40歲就退休

「吳若希《Gossip of Me》演唱會」佛山站，日前在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館結束，全場爆滿，Jinny把她所有首本名曲也帶到佛山送給當地歌迷，也請來了劉芷君（Aster）擔任特別嘉賓。

吳若希回顧入行15年起跌

Jinny一出場便一口氣唱了《炊煙》和《暗湧》，之後她說：「今年係我入行第15年，咁多年嚟開心、唔開心又係咁樣過，而家大咗，又經歴咗咁多事，我覺得只要做好自己，無論遇到任何Gossip，我都係最好嘅吳若希。」此時台下有觀眾大叫要和Jinny一起變老，Jinny笑說回應：「同我一齊變老？好吖，我希望我可以唱到40歲，今年33歲，仲有7年可以唱，之後我就退休，唔緊要嘅，我覺得每一次要珍惜我哋可以見到面嘅機會，」在換過另一套服飾後，Jinny再次回到台上並表演，她更到台下和觀眾握手互動，場面非常熱鬧。接着Aster便出場又唱又跳經典國語歌《Bad Boy》，Astor說：「很開心和榮幸可以到佛山做Jinny的演唱會嘉賓，今次是一個很好的學習機會，希望之後有更多機會和大家見面。」

及後Jinny感獨地說：「我好想多謝我嘅Fans，有佢哋我先可以收到咁多愛，由出道到而家呢15個年頭，中間發生好多事，有一班人依然係我身邊陪伴住我，所有人我都好珍惜，多謝佢哋曾經係我生命之中出現過，所以好多謝各位今晚嚟到現場支持我，送畀大家《感激跟你能夠遇見》。」在唱此曲時Jinny亦一時感觸流淚，最後她以一首大家也能一起唱的《越難越愛》為個唱佛山站畫上句號。

完Show後Jinny表示：「終於完咗佛山站，呢度係我一個非常熟悉嘅地方，因為《巨塔之后》就係喺度開機同拍攝，所以啲回憶即刻返晒嚟，好有親切感，好似返咗第二個屋企。加埋今晚觀眾嘅反應非常好，大家語言接近，同聲同氣，加埋環境好好，大家又鍾意聽我嘅歌，所以有機會嘅話我真係想喺佛山定居。」