TWICE明年3月登台北大巨蛋 子瑜轉達彩瑛承諾︰一定參與

影視圈
更新時間：17:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：17:15 2025-11-24 HKT

韓團TWICE於上周六及周日連續兩日在高雄舉行《THIS IS FOR》世界巡唱。昨晚的尾場驚喜宣布明年3月將登上台北大巨蛋開唱！

TWICE屢破紀錄

TWICE在高雄打造360度環繞舞台，又放煙花，不識工本。不過成員彩瑛因身健問題停工至年底，子瑜轉達彩瑛不能演出的遺憾心情，「彩瑛也非常可惜，她沒有辦法來參加這次演唱會，她私下跟我說感到很抱歉，她很自責說『沒能一起來到這邊跟大家見面』，但我相信她很快就會能夠好好的恢復，然後下一場台北場，她說好的。」最大驚喜出現在Encore結束後，當場館燈光轉暗，巨型LED螢幕突然播放《THIS IS FOR TAIPEI》，之後揭曉日期「TAIPEI 03.21 - 22」，正式宣布 TWICE 將於明年3月21、22日登陸台北大巨蛋，門票將於下月公開發售。最後，子瑜更承諾台北見，「謝謝你們10年的陪伴，我們會再來的。」

TWICE的台北大巨蛋演唱會在台灣創下多項紀錄：包括首度於大巨蛋呈現360度演唱會舞台、成為4個月內連續站上高雄世運主場館與台北大巨蛋的首隊國際團體，以及首隊以世界巡迴踏上台北大巨蛋舞台的國際女團。

