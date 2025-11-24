原來視咁的丨汪明荃自爆曾因超速要再培訓好面懵 羅家英向「三大乖孫」傳授四大必殺技

由「三大乖孫」周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英（家英哥）輪流陪住汪明荃（阿姐）出發看世界的全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，將由今晚起、逢周一至周五晚10點半翡翠台播映。

今晚首播的《帶阿姐看世界》，率先帶阿姐出發到澳洲看世界的是「搞笑擔當」乖孫1號周嘉洛。為了紓緩「頭炮」嘉洛仔的緊張情緒，負責守尾門的家英哥率先給予照顧阿姐的四大錦囊：1.準時、2.唔好咁多多餘說話、3.千祈唔好擦鞋、4.阿姐鍾意飲番杯華田，嘉洛仔對於「準時」及「華田」兩大錦囊志在必得，更許下豪言：「我應承自己每日起碼要早15分鐘（落樓），我要落嚟等阿姐，我唔要做阿姐等嗰個。」

家英哥向三大乖孫教路，教他們如何可以得阿姐歡心。

阿姐體驗釣蟹釣魚時，好似小朋友咁開心。

曾在澳洲留學的嘉洛仔，先後帶阿姐到訪Rundle Mall、德國村、位於Barossa Valley嘅The Louise、Pink Lake Tiny House等靚景打卡，又帶阿姐睇日落、睇星星、釣藍蟹、親親樹熊、坐熱氣球、Fine Dine、Roof climb、Glamping等，當中不少更是阿姐的第一次，包括試玩人生第一次自駕遊，而且更要駕駛超級大型豪華露營車！原本對自駕遊欠缺信心的阿姐，經嘉洛仔一再遊說後，終踏出第一步，事後不但笑言自駕遊很爽，還叮囑嘉洛一定要幫她拍照傳給家英哥，十分搞笑：「我要畀阿羅家英睇，可以威吓吖嘛。」

阿姐對自己的第一次自駕遊好滿意，仲猛叫嘉洛仔影相畀家英哥睇。

阿姐成功克服畏高坐熱氣球睇美景。

家英哥想做的士司機

行程中，阿姐更大方分享「超速」經歷：「我試過超速好多次，要去上堂，嗰次入到去，差唔多全部都係的士司機喎。（嘉洛仔：「咁佢哋咪個個認得你咯？」）係呀，好面懵。」阿姐還大爆家英哥小時候的志願是做的士司機，還曾擁有的士牌，又直指十分不喜歡家英哥駕車時的一個超級壞習慣。

值得留意的是，為了賀阿姐正式出發看世界，視帝陳展鵬、葉蒨文、曾展望、羅子溢、陳煒、黃翠如、洪永城、劉穎鏇等亦會驚喜亮相節目，想知呢班小生花旦搞乜鬼？今晚記住留意首播的《帶阿姐看世界》。

到底一眾藝員突入阿姐個節目，係搞乜鬼呢?

嘉洛同阿姐Glamping，之後更盡訴心中情。