離巢TVB索人妻濕身大放送 「無遮掩」出浴照瘋傳 曾陷離婚風波為轉型不惜街市返工

34歲「阿七」吳嘉儀在綜藝節目《開心無敵獎門人》任「獎老」，成功上位，卻在今年1月宣布離巢工作10年的TVB。阿七吳嘉儀之後成為KOL，不時出入街市直播，殺出一條血路，近日阿七吳嘉儀到內地度假時，分享索爆出浴照派福利，獲網民讚揚：「第一張已經要比（畀）讚」。

「阿七」吳嘉儀分享浸浴照

「阿七」吳嘉儀對網民欣賞其出浴照，也有回覆：「冇嘢睇㗎，得泡泡」。照片中，「阿七」吳嘉儀打卡表示在內地珠海日月貝，估計在酒店留倩影，見到她疑似一絲不掛坐在浴缸中，頭頂上放毛巾，拎住一罐飲品，非常寫意。

相關閱讀：34歲人妻吳嘉儀大解放！晒水著展露波濤洶湧好身材 離巢後出入街市返工

「阿七」吳嘉儀透露經常出入街市，難得放假便北上消費：「Vacation & Rehab，平日出汗換來的美食、假期要好好珍惜，去珠海大劇院朝聖yeah！明天又回歸街市了 #泡泡浴最紓壓 #纜車 #打邊爐 #coffee #打卡」。

阿七吳嘉儀做「街市KOL」

吳嘉儀2023年結婚成為人妻，但新婚不久爆出婚變風波，吳嘉儀曾公開哭訴被老公趕出家門，險淪為「離婚KOL」，幸而經過溝通和磨合後，二人成功修補關係。吳嘉儀之後離巢TVB，更走偏門路線殺入街市，不時直播推薦平靚正食材，成為「街市KOL」，展現刻苦耐勞的一面。

相關閱讀：前TVB女星離巢後轉行 10號風球下到街市賣蟹 見證重物墮地搵命搏