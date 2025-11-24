金馬影后范冰冰慶祝文「被消失」改到IG 分享感受：關關難過關關過

范冰冰自2018年因「逃稅風波」遭大陸封殺，絕跡內地娛樂圈的她，因而轉往海外發展。日前，她就憑馬來西亞電影《地母》首奪金馬影后，但她未有出席頒獎禮，僅由影片導演張吉安代領，張吉安即場打電話給范冰冰，范冰冰喜極而泣，其後她與他的工作室先後在微博開心發文，可惜兩帖文及後全部「被消失」。昨晚，范冰冰就唯有轉戰到IG抒發感受。

范冰冰感謝馬拉團隊

范冰冰在冇預警下兩度被刪文後，昨晚轉戰IG社交平台發表感受，她晒出獎項照寫道：「昨（前）夜，我對著導演發來的四座獎杯照片，看了很久很久。在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」范冰冰感謝導演在各種壓力之下，還始終堅定地支持及認定她，「儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裏的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」

范冰冰以彩虹比喻未來

范冰冰最後自勉勵表示：「現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！Saya sayang kamu semua banyak-banyak! 」