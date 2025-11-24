張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來

張學友巡迴長達3年的《張學友60+巡迴演唱會》近日到新加坡進行演出，不少粉絲期待多時再見偶像非常興奮，更到張學友出入地方守候，張學友見到粉絲表現非常友善，不但近距離與粉絲打招呼，又接受信件、禮物。只是張學友的面容卻嚇不少人一跳，直指老態畢現。

張學友獲大批粉絲等候

近日網上流傳一條張學友的影片，引發網民討論。當中見到張學友現身新加坡，身穿藍色外套的他，戴上鴨舌帽及口罩，落車時獲大批粉絲歡迎。64歲張學友因為鏟走兩邊髮鬢，而且眉毛淺白，看起來如老伯伯，震驚不少網民。

張學友的FB粉絲專頁曝光影片：「大家好好珍惜與學友見面的機會#60+ 新加坡站」。雖然有不少粉絲開心見到偶像，但有多位網民直指認不出張學友：「老咗咁多？」、「老咗好多」、「認唔出邊個」、「唔係嗎？呢個係學友？唔似假辨（扮）咋？」

張學友演出走音

近年張學友演出多度現阻滯，6月時因為演唱會與內地高考撞期，被逼將東莞站改到8月舉行，但在開騷期間，張學友在尾場時身體不適，最終決定繼續演出，但觀眾可選擇退票。其後張學友到韓國舉行首次演唱會，同樣在演出中途因狀態不佳，唱出《留言》時出現走音問題，惹起熱議。

