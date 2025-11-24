TVB金牌司儀陳貝兒賀母大壽似姊妹花 揭富貴猛料爸爸後生靚仔樣 偕父母重遊舊地

TVB金牌司儀陳貝兒一向是圈中出名的孝順女，昨日（23日）她在facebook分享了多張與家人的溫馨合照，慶祝媽媽的生日。原來陳貝兒為給母親驚喜，特別安排了一次旅行，與父母重遊20年前曾踏足的舊地，更罕有地晒出父母今昔的對比照，讓「演唱會教父」爸爸及靚媽的年輕樣貌曝光！

陳貝兒慶媽媽生日遊普陀山

從陳貝兒的Facebook帖文可見，她帶父母到訪了佛教聖地普陀山。她感性地寫道：「今年媽咪過大生日，特別同佢去旅行。重遊二十年前佢同爹哋去過嘅普陀山！相隔二十年，重遊舊地，感恩菩薩一直沿途加持祝福。」她更嘴甜大讚：「媽咪二十年如一，一樣精神精神奕奕，身體健康！我媽咪好靚女！我爹哋都好靚仔喎！」字裡行間充滿對父母的愛。

相關閱讀：TVB金牌司儀陳貝兒餅印家姐罕曝光 基因優良一部位極神似 出身富裕氣質不輸明星妹

陳貝兒富爸爸20年前夫婦照曝光

陳貝兒分享的照片中，最引人注目的是一組相隔20年的對比照。在20年前的舊照中，陳貝兒的父親，也就是大名鼎鼎的「演唱會之父」陳永鎬，身穿牛仔褸，樣貌俊朗，星味十足；而陳媽媽則留著一頭清爽短髮，戴著太陽帽，穿上黃黑色的運動背心，顯得非常有活力。二人在普陀山景區的石欄和「南無觀世音菩薩」牆前合照，看起來非常恩愛。

陳貝兒媽媽精神奕奕

而在新照片中，陳貝兒與媽媽在完全相同的地點拍照留念。雖然陳媽媽有些白髮，但誠如女兒所言，她依舊精神奕奕。陳媽媽穿上黃色的外套，配搭新潮的太陽眼鏡，看起來容光煥發，與身旁穿上白色外套的陳貝兒猶如一對姊妹花。兩母女在鏡頭前笑容燦爛，場面溫馨。

相關閱讀：「鄭裕玲接班人」猛料父罕現身 慈祥面容背後震懾張國榮梅艷芳 開創女兒爆紅全國之路

陳貝兒餅印家姐罕曝光？

陳貝兒父親是業內猛人

陳貝兒出身於演藝世家，父親陳永鎬是監製過無數天王巨星演唱會的業內猛人。雖然有位富貴爸爸，但陳貝兒憑藉自身努力，由娛樂主播做起，近年更憑《無窮之路》系列成為感動全國的「金牌司儀」。如今事業有成，她不忘抽時間陪伴家人，這次更花心思為母親炮製生日之旅，重溫舊時回憶，足見她對家人的重視和一片孝心。

相關閱讀：「金牌司儀」唔易做！新世代司儀奇遇記 冇稿被迫「爆肚」、錯人名「食死貓」