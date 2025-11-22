Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金明洙現身香港出席聖誕活動 恨食點心蛋撻 2026年大計忙準備新劇和照片集

影視圈
更新時間：16:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：16:45 2025-11-22 HKT

韓國男團INFINITE成員金明洙（L）今日（22日）在觀塘出席聖誕活動開幕儀式及舉行慈善簽唱會，吸引大批粉絲到場。活動上，L感激大家到場支持他和為他歡呼，他好榮幸可參與這個有意義的活動。

走落台近距接觸粉絲

提到聖誕願望，他表示想在場每一位都幸福快樂、不要生病，笑指聖誕大餐想食點心，問到若有機會為香港粉絲送一份聖誕禮物，他想同大家一齊開心地唱歌，又透露2026年將會有演出計劃，希望到時可以見到大家。L與粉絲玩設計聖誕卡及模仿等遊戲，而他更派福利，攬粉絲之餘更與他們一起擺心心甫士影合照，又叮囑他們要好好食飯，之後在唱歌時，他因大家太熱情，特意走落台繞場一周與粉絲作近距離接觸，最後更應粉絲要求多唱一首歌。

望好快再來港見粉絲

受訪時，對於有很多粉絲很早來活動等待他，L表示這次活動很有意義，可以見到那麼多人來支持自己覺得很開心，希望下年也能有這麼有意義的活動，讓他來見大家，對於Encore時大家也跟着一起唱，L說：「見到那麼多粉絲來看我，真的很開心，希望好快再有機會嚟香港見大家！」又指今次雖然只是帶了歌曲來，但大家也跟他一起唱，也很開心。提到聖誕節，L表示會與公司同事一起過，透露現在正準備新劇，對於2026年大計，L說：「而家準備新劇，希望可以用演技來見大家，同埋準備照片集。」至於香港食物，L笑言喜歡的是點心，食完點心還要食蛋撻，希望今晚可以食到。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前