Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《模範的士3》開播成年度韓國最高收視迷你劇 原班人馬回歸第3季 Edan演國際刑警以英語演出

影視圈
更新時間：15:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-22 HKT

韓星李帝勳主演的《模範的士3》昨晚首播，全國平均勁收9.5%，最高收視更達11.1%，成為本年度跨有線及無線電視台最高開播收視迷你劇，可見有「收視福將」之稱的李帝勳，繼續勢不可檔。2021年播出第1季就創下最高16% 的收視成績，2023年播出第2季再刷新紀錄，以最高21%的收視收官。

飛車追逐戲或成第3季招牌

李帝勳、金義聖、表藝珍原班人馬回歸第3季，李帝勳日前受訪時笑說：「這次車子升級了，之前的的士是經典又獨特的風格，這次的車性能更好，開起來非常順暢，在拍飛車追逐戲時，只要踩一下就能一口氣衝出去，非常方便，設計也非常有型，我覺得會成為第3季的招牌。」

MIRROR成員呂爵安登場

劇集講述表面經營計程車行、實則進行代客復仇的秘密組織「彩虹運輸」，如何代替法律外制裁惡人。本季劇情的一大轉折在於案件背景的國際化，首個單元即涉及跨國非法金融與人口販賣。「彩虹運輸」成員為了阻止罪犯所得的錢轉至海外的組織，必須進行跨國界合作，香港男團MIRROR成員呂爵安（Edan）有份飾演國際刑警一角，更會以全英文對白作交流。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前