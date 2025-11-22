《模範的士3》開播成年度韓國最高收視迷你劇 原班人馬回歸第3季 Edan演國際刑警以英語演出

韓星李帝勳主演的《模範的士3》昨晚首播，全國平均勁收9.5%，最高收視更達11.1%，成為本年度跨有線及無線電視台最高開播收視迷你劇，可見有「收視福將」之稱的李帝勳，繼續勢不可檔。2021年播出第1季就創下最高16% 的收視成績，2023年播出第2季再刷新紀錄，以最高21%的收視收官。

飛車追逐戲或成第3季招牌

李帝勳、金義聖、表藝珍原班人馬回歸第3季，李帝勳日前受訪時笑說：「這次車子升級了，之前的的士是經典又獨特的風格，這次的車性能更好，開起來非常順暢，在拍飛車追逐戲時，只要踩一下就能一口氣衝出去，非常方便，設計也非常有型，我覺得會成為第3季的招牌。」

MIRROR成員呂爵安登場

劇集講述表面經營計程車行、實則進行代客復仇的秘密組織「彩虹運輸」，如何代替法律外制裁惡人。本季劇情的一大轉折在於案件背景的國際化，首個單元即涉及跨國非法金融與人口販賣。「彩虹運輸」成員為了阻止罪犯所得的錢轉至海外的組織，必須進行跨國界合作，香港男團MIRROR成員呂爵安（Edan）有份飾演國際刑警一角，更會以全英文對白作交流。