夏天走路大腿又流汗又摩擦？瑜伽教練教1招緊緻大腿內側 告別悶熱黏膩感
更新時間：20:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-29 HKT
夏天走路大腿內側狂流汗，兩邊贅肉互相摩擦又紅又痛？有瑜伽教練教只需做1招超簡易運動，即可極速緊緻大腿內側肌肉，從此告別悶熱黏膩感與摩擦不適。
瑜伽教練教1招緊緻大腿內側 告別悶熱黏膩感
據日媒《朝時間》報道，瑜伽教練高木沙織指出，大腿內側特別容易積聚汗水，當皮膚變得潮濕黏膩，加上大腿與臀部之間的肉互相摩擦，便極易引發皮膚敏感及不適。為此，她特別推介一種簡單的運動，不僅能緊緻及鍛鍊大腿內側肌肉，更能有效預防行路時因皮膚摩擦引起的不適：
步驟：
- 先平躺於地面，雙腳併攏，膝蓋彎曲踩地。
- 將雙腳抬離地面，使髖關節與膝蓋皆維持約90度彎曲，同時保持小腿與地面平行。
- 保持雙腳腳掌互相貼合，反覆進行膝蓋向外開、向內合的動作，建議每次做10下，合共進行3組。
高木沙織提醒，練習時必須注意以下3大重點：
- 運動時必須維持雙腳腳掌緊貼。吸氣時將膝蓋向外打開，吐氣時則慢慢將膝蓋合攏。在閉合的過程中，要刻意集中注意力，感受大腿內側肌肉的收縮，切忌利用慣性快速開合，這樣才能真正有效刺激並收緊目標肌群。
- 若在練習時發現腰部容易離開地面，建議在腰部下方墊一條摺疊好的浴巾或毛氈。此舉有助穩定骨盆與下背部，大幅減低腰部承受的負擔。
- 初學者可待身體逐漸適應強度後，便可按個人體能狀況慢慢增加訓練次數，以進一步提升鍛鍊效果。
資料來源：《朝時間》
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