以為好健康卻越吃越肥？醫生揭6大食物藏熱量陷阱 雞蛋/三文魚皆上榜！

以為吃得健康就能成功減肥，結果體重不跌反升！有醫生盤點6大健康食物，暗藏熱量陷阱，若不控制份量，隨時越吃越肥，其中連三文魚、雞蛋都上榜。

醫生揭6大食物藏熱量陷阱 雞蛋/三文魚皆上榜！

內分泌新陳代謝科醫生蔡明劼在Facebook撰文指，不少人以為只要是健康的食物，多吃一點也無妨，結果體重卻不跌反升，這其實是許多人最常跌入的減脂陷阱。部分食物雖然營養滿分，含有優質脂肪、蛋白質、纖維與微量元素，與珍珠奶茶、炸雞等毫無營養的「空熱量」垃圾食物完全不同，被醫學界稱為「高營養密度」食物。然而，它們的熱量密度同樣驚人，他點名以下6大健康食物，建議大眾絕對放心食用，但務必嚴格「酌量」進食：

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6大食物藏熱量陷阱

1.牛油果

牛油果含有豐富的單不飽和脂肪酸，對心血管極為有益。但切記它在營養分類上屬於油脂類，一個中型牛油果的熱量，已輕鬆超過一碗白飯。建議應將其視作「油脂」來取代日常炒菜油，絕對不能當成水果大量進食。

2.堅果類

腰果、核桃、杏仁等果仁是優質礦物質與維他命E的來源。然而，它們體積細小且口感香脆，一不小心極易吃掉大半罐。建議每日一小把，約半個手掌心份量便已足夠。

3.黑朱古力（85%以上）

黑朱古力富含黃酮類化合物，具抗氧化功效兼有助放鬆心情。坊間常指吃朱古力有助燃脂，但其實可可脂本身就是脂肪，大部分人往往越吃越肥，很少看到有人因此減肥成功。建議每日吃1至2小口當作享受即可，若吃掉一整包便會對身體造成極大負擔。

4.全脂鮮奶

全脂鮮奶能提供較佳的飽足感，且含有維他命A、D及K。蔡醫生表示，他一向推薦大眾飲用全脂鮮奶或進食乳酪，不過乳製品累積起來的熱量絕對不容小覷。每日飲用1至2杯即可，切忌當水喝；或可替換成低脂奶，以降低油脂攝取量。

5.三文魚

三文魚富含深海魚油Omega-3，對大腦健康及抗發炎非常有幫助。但三文魚屬於油脂含量較高的魚類，熱量比一般白肉魚，如鱈魚、鯛魚高出不少。雖然它是極佳的食材，但若該餐已進食了三文魚，其他菜式就必須減少放油。

6.全個雞蛋

蛋黃是雞蛋的營養精華，含有膽鹼和葉黃素。至於蛋黃會否導致膽固醇上升，則因個人體質而有極大差異。但無可否認，一隻雞蛋約有75kcal，且大部分集中在蛋黃。建議正常成年人一日進食1至2隻並沒有問題，但若該餐已攝取足夠的蛋白質，便需要控制雞蛋的食用量。

蔡醫生強調，要避開致肥陷阱，最核心的關鍵在於「取代」。這些優質的健康食物，應用作「取代」餐盤中不健康的加工食品，而不是在正餐吃飽後，再額外「疊加」當作小食或點心。因為再健康的食物，只要熱量超過身體所需，最終都會轉化為脂肪。

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減肥要攝取均衡營養 7大營養不可或缺

據本港衞生署資料，7大類營養素在身體中的功用各異，要透過均衡飲食令它們互相配搭，身體才會健康，所以各種營養素都是不可或缺的。以下列出這些營養素的主要功用：

1. 碳水化合物

碳水化合物為身體的主要熱量來源，主要由穀物類食物提供，例如飯、粉麵等。而水果、根莖類蔬菜、乾豆類和奶類製品等。

2. 蛋白質

肉、魚、海產、蛋、奶類製品、乾豆類和豆製品是蛋白質主要來源，功能包括製造、修補及維持健康的身體組織。

3. 脂肪

脂肪常見於肉、魚、奶類製品、果仁、種子及食油等食物中。它使身體能在寒冷天氣中保持體溫及保護體內器官免受震盪。

4. 維他命

不同種類食物的維他命，能促進身體機能，如維持皮膚毛髮健康，構成骨骼，以及釋放和運用食物中的熱量。

5. 礦物質

礦物質能調節身體多項功能，包括體液平衡、肌肉收縮及神經訊號傳送。某些礦物質亦是身體結構的元素，例如鈣質是骨骼和牙齒的一部分。

6. 膳食纖維

膳食纖維有助穩定血糖，促進腸道健康並預防便秘。

7. 水分

主要功能包括調節體溫、製造體液、輸送養分、氧氣及移走廢物。

資料來源：內分泌新陳代謝科醫生蔡明劼、衞生署

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