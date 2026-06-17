世界盃2026｜美斯狀態神勇再創傳奇！童年確診侏儒症每日打針 1個舉動改寫足壇歷史

世界盃衛冕冠軍阿根廷迎戰阿爾及利亞，第六度征戰世界盃的阿根廷傳奇球王美斯（Lionel Messi），不僅轟入超級「世界波」，下半場更連下兩城完美上演「大三元」。帶領阿根廷以3:0大勝對手之餘，美斯更以累積16個世界盃總入球，正式追平世界盃歷史射手榜第一的紀錄，造就舉世矚目的紀念日。從11歲確診侏儒症的童年創傷，到如今名成利就、萬人景仰，美斯在球場外的成長故事，遠比綠茵場上的神級入球更加動人。

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童年確診侏儒症飽受摧殘

1987年6月24日，美斯出生於阿根廷羅薩里奧一個普通工人家庭，父親是冶金工人，母親曾兼職做清潔工。他4歲開始接觸足球，6歲加入家鄉球會紐維爾舊生，過人的天賦早已嶄露頭角。當時美斯的身高只有1.25米，明顯比同齡男孩矮小，經醫生詳細檢查後，確認患上「生長荷爾蒙缺乏症」——即俗稱的侏儒症。這是一種會導致骨骼發育緩慢、身高停止增長的罕見疾病。當時唯一的治療方法，是每晚往腿上注射生長激素。美斯回憶這段痛苦的童年時表示：「我在11歲時被確診，必須接受治療來幫助成長。每天晚上我都要往腿上打針，這些日子足足維持了3年。」

餐巾紙合約改寫足壇歷史

每晚忍痛打針尚可咬緊牙關捱過，但每月高達1,500美元的醫療開支，對於這個普通的工人家庭而言卻是天文數字。美斯的父親豪爾赫當年四出奔走，希望球會能負擔醫療費用，卻處處碰壁。母會紐維爾舊生冷酷拒絕伸出援手；傳統勁旅河床隊雖然願意提供試訓機會，卻要求美斯家庭自行籌集所有文件與資金。

走投無路之際，家人帶着13歲的美斯遠赴西班牙巴塞隆拿試腳。時任巴塞青年隊主管雷克薩奇一眼認定這個矮小少年前途無限，在迫切且缺乏正式合約紙的情況下，毅然在一張隨手拈來的餐巾紙上草簽合約，承諾球會全額負擔美斯的醫療費用。這張歷史性的「餐巾紙合約」，從此徹底改寫了世界足球的歷史。

經過3年的醫學治療，美斯成功增高了約30厘米，最終身高達到1.69米。對於這段險些摧毀職業生涯的經歷，美斯從不感到自卑，反而非常樂觀：「身形矮小反而讓我走動得更快、更靈活，對踢足球其實有好處。」

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九歲一見鍾情守候20年

球場上的美斯是萬人膜拜的「上帝」，球場外的他卻是一個專一得近乎「老土」的痴情漢。美斯與太太安東妮娜（Antonela Roccuzzo）的愛情故事始於他9歲那年。當時他在親友聚會上看見年僅8歲的安東妮娜，便一見鍾情，更在心中默默許下諾言：「總有一天，我們會訂婚的，我一定會回來找你。」

13歲那年，美斯舉家移居巴塞隆拿治病與追夢，兩人被迫分隔異地，聯繫一度中斷。但美斯的心始終繫於女方，多年來兩人都靠着傳統的書信聯絡維持感情。真正的轉捩點發生在他們17歲那年。當時安東妮娜的一位好友不幸因交通意外去世，她情緒陷入極度低谷。遠在西班牙受訓的美斯得悉消息後，二話不說立即購買機票飛返阿根廷，日夜陪伴在她身邊。這次患難見真情，讓兩人正式確認了戀人關係。

陪伴一生摯愛與共變老

安東妮娜大學畢業後，毅然隻身搬到巴塞隆拿與美斯同居，默默當他背後的女人。這段關係一直保持極度低調，直到2009年美斯才在一次專訪中首次公開表白：「在阿根廷有一個女孩，她根本不喜歡足球，覺得足球很無聊。當我回到家跟她說我進了兩個球或上演了『帽子戲法』時，她也並不感興趣，但她依然是我的最愛。」

兩人相愛多年，直到2017年，30歲的美斯正式迎娶這位9歲時便認定的一生摯愛。如今，兩人育有三名可愛的兒子。美斯曾在給妻子的公開情信中深情寫道：「雖然輸掉比賽會令我沮喪，但比起家人，這些不算甚麼。很多事比足球更重要，我的目標不再是拿更多獎盃，而是與你們一起變老。」

2022年卡塔爾世界盃圓冠軍夢

從2006年德國世界盃初出茅廬、後備入替16分鐘便交出1入球1助攻的19歲驚艷少年開始，美斯在過去的2010南非、2014巴西、2018俄羅斯及2022卡塔爾世界盃中，每屆都毫無懸念地擔任阿根廷的絕對靈魂。他曾在2014年率隊殺入決賽，卻在加時階段被德國絕殺，賽後他深情凝望大力神盃的心碎畫面，成為世盃歷史上的經典。直至2022年卡塔爾世界盃，35歲的他終圓冠軍夢，正式加冕為第三代球王。

資料來源：綜合資料

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