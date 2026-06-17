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世界盃2026︱半夜睇波可以吃甚麼？營養師推薦20款低脂宵夜零食 附3招防熱量偷襲

減肥運動
更新時間：20:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-17 HKT

世界盃大型足球賽事正如火如荼進行，半夜看球賽總想吃點零食來滿足口痕嘴饞的慾望，但又怕跌入致肥陷阱？有營養師推介20款低脂宵夜零食及飲品清單，更教3個小方法，避免攝取過多熱量。

營養師推薦20款低脂宵夜零食 附3招防熱量偷襲

「尚營坊」營養師團隊在其Instagram專頁發文表示，看球賽時停不了口不緊要，最重要是識食不怕肥。團隊為大家推介了「低脂脆片＋惹味蘸醬＋無糖無酒精飲品」的黃金不敗宵夜組合，並詳細列出20款低脂宵夜零食及飲品的營養數據，大家可作參考：

 

20款宵夜零食熱量（以下營養資料以每一罐/每一份食用份量計算）：

較低脂薯片/脆片

1.M&S 較低脂泰式甜辣椒味薯片

  • 熱量：116 kcal
  • 碳水化合物：15.9 g 
  • 蛋白質：2.1 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1/6包（25 g）=1份五穀+1份脂肪

2.M&S 減脂蜜糖烤火腿薯片

  • 熱量：115 kcal
  • 碳水化合物：15.3 g 
  • 蛋白質：2.2 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1/6包（25 g）=1份五穀+1份脂肪

3.M&S 減脂鹽味波浪薯片

  • 熱量：117 kcal
  • 碳水化合物：16.5 g 
  • 蛋白質：1.8 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1小包（25 g）=1份五穀+1份脂肪

4.WE CHIPS 酸忌廉洋蔥穀物脆片

  • 熱量：107 kcal
  • 碳水化合物：14.8 g
  • 蛋白質：2.5 g
  • 脂肪：4.1 g
  • 1/3包（24塊）=1份五穀+1份脂肪

5.Sunchips 芝士香脆麥片

  • 熱量：110 kcal
  • 碳水化合物：14.9 g
  • 蛋白質：1.6 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 12塊（22 g）=1份五穀+1份脂肪

6.POPCHIPS 洋蔥酸奶油味爆製薯片

  • 熱量：99 kcal
  • 碳水化合物：17.3 g
  • 蛋白質：0.8 g
  • 脂肪：3.3 g 
  • 1小包（23 g）=1份五穀+1份脂肪

7.M&S 煙燻辣椒墨西哥式脆片

  • 熱量：132 kcal
  • 碳水化合物：14.4 g
  • 蛋白質：7.4 g 
  • 脂肪：4.5 g
  • 15塊（30 g）=1份五穀+1份蛋白質

8.M&S 紅椒味皮塔餅脆片

  • 熱量：116 kcal
  • 碳水化合物：16 g
  • 蛋白質：2.8 g 
  • 脂肪：4.3 g
  • 1/6包（25 g）=1份五穀+1份脂肪

9.M&S 輕鹽味皮塔餅脆片

  • 熱量：118 kcal
  • 碳水化合物：17.4 g 
  • 蛋白質：2.7 g
  • 脂肪：4.1 g
  • 1/6包（25 g）=1份五穀+1份脂肪

10.Santa Maria 芝士墨西哥粟米片

  • 熱量：116 kcal
  • 碳水化合物：15.8 g
  • 蛋白質：1.6 g
  • 脂肪：5 g
  • 15塊（25 g）=1份五穀+1份脂肪

【同場加映】世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵

低脂蘸醬

1.M&S 墨西哥式紅蕃茄莎莎醬

  • 熱量：20.5 kcal（2湯匙）
  • 碳水化合物：3.2 g 
  • 蛋白質：0.4 g 
  • 脂肪：0.6 g 
  • 少於2湯匙不用換算

2.M&S 香烤紅椒番茄開胃醬

  • 熱量：27.6 kcal（2湯匙）
  • 碳水化合物：1.4 g 
  • 蛋白質：0.6 g 
  • 脂肪：1.9 g 
  • 2湯匙=0.5份脂肪（*每湯匙等於約15 g）

3.Doritos Dip 原味莎莎醬

  • 熱量：34 kcal
  • 碳水化合物：5.9 g 
  • 蛋白質：1.3 g 
  • 脂肪：0.2 g 
  • 1小杯=0.5份蔬菜

4.Doritos Dip 辣味莎莎醬

  • 熱量：39 kcal
  • 碳水化合物：6.4 g 
  • 蛋白質：1.5 g 
  • 脂肪：0.4 g 
  • 1小杯=0.5份蔬菜

無酒精無糖調酒

1.SUNTORY無酒精無糖 巨峰提子水果雞尾酒

  • 熱量：0 kcal
  • 碳水化合物：1.1 g 
  • 蛋白質：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算

2.TOPVALU無酒精 乳酸風味碳酸飲料

  • 熱量：11 kcal
  • 碳水化合物：3.2 g 
  • 蛋白質：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算

3.ASAHI朝日柚子味 無酒精啤酒

  • 熱量：0 kcal
  • 碳水化合物：7.8 g 
  • 蛋白質：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算

4.KIRIN麒麟綠罐 無酒精啤酒

  • 熱量：24.5 kcal
  • 碳水化合物：6 g 
  • 蛋白質：0.4 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算

5.檸檬堂無糖調製酒 檸檬西柚風味

  • 熱量：0 kcal
  • 碳水化合物：2.5 g 
  • 蛋白質：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算 

6.三得利青提味 無糖無酒精梳打酒

  • 熱量：0 kcal
  • 碳水化合物：2.5 g 
  • 蛋白質：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需換算

除了選擇低脂零食，「尚營坊」營養師團隊亦提醒大家，在睇波食宵夜時緊記以下3大黃金法則，食得放心：

  1. 每次只取出進食的份量，千萬不要整包食。
  2. 盡量選擇低脂版本，熱量直接大幅減少。
  3. 飲品一定要選擇無糖版本，不要被液體熱量暗中偷襲。

資料來源：「尚營坊」

延伸閱讀：醫生推薦4款健康零食飽住瘦 適量進食穩血糖/護心血管

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