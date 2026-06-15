世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵

隨着2026年世界盃足球賽隆重開鑼，今屆賽事對全球球迷而言別具歷史意義，因為這將是足壇兩大傳奇巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）與美斯在世界盃舞台上的「最後共舞」。現年41歲的葡萄牙隊長C朗，叱吒球壇超過20年，不僅包攬了無數頂級榮譽，更是國際賽入球之冠、歐聯最佳射手及世界足壇歷史入球王等多項世界紀錄的保持者。然而，這位傳奇球星並非天生的足球天才，其巔峰狀態全靠後天超乎常人的努力與驚人意志力來維持。早前，內地一名健身網紅特意拍片，親身挑戰C朗的一日六餐同款健康餐單，才知當中辛酸！

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高碳高蛋低脂一日食六餐

為了應付每天高強度的操練與比賽，41歲的 C朗每日需要固定進食六餐。他的飲食哲學數十年如一日，嚴格堅守三大核心原則：高碳水化合物、高蛋白質及低脂肪。以下為 C朗的「一日六餐經典餐單」：

第一餐（早餐）： 全麥麥片、蛋白、純果汁

第二餐（午餐）： 無麩質意大利麵、無骨去皮雞胸肉、帶皮薯仔、西蘭花、混合沙律

第三餐（下午茶）： 油漬吞拿魚、無麩質方包、純果汁

第四餐（傍晚）： 無骨去皮雞胸肉、白飯

第五餐（小食）： 香蕉、蘋果

第六餐（晚餐）： 煮斑豆、無骨去皮雞胸肉

自律狂人體脂率20年來長年達7%

41歲在職業足球員中已屬高齡，但 C朗的體態與體能卻絲毫不遜於陣中的年輕小將。最令人嘖嘖稱奇的是，他過去20年來皆將體脂率完美控制在7%的超強水平。

內地健身網紅「子欤」出於好奇，決定挑戰這份神級餐單。沒想到，當他吃到第二餐（即無骨去皮雞胸肉配無麩質意粉）時，臉色已變得極其難看，更對着鏡頭垂頭喪氣地表示，自己已經快要失去吞嚥能力。雖然他最終勉強把一整天的食物吃完，但他直言這些食物味道極度單調且容易發膩，一般人根本不可能連續吃20年。

靠沙律而非靠薪水維持巔峰

除了嚴格的進食時間表，C朗的前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone）亦曾向媒體透露這位球王維持健美身材的終極秘訣。他風趣地表示，C朗數十年如一日維持魔鬼身材，全因「靠食沙律（salad），而非靠豐厚薪水（salary）」。巴朗尼指出，C朗餐單的食材選料極為講究，主要以高蛋白質食物為核心，並會將糖分、碳水化合物及脂肪的攝取量減至最低。這種極端的飲食調配，不僅能有效增強肌肉在高強度操練後的修復速度，更是他減緩身體機能老化、對抗歲月催人的關鍵所在。

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極致自律成就世界矚目輝煌

體驗完C朗的一日飲食後，該網紅在影片中滿臉疲憊與厭倦。他指出，一般人單是吃一兩餐已經叫苦連天，而C朗不僅足足堅持了 20 年，且每次吃完這類枯燥的食物後，緊接而來的就是一連串常人難以想像的高強度體能與戰術訓練。

網紅隨後在影片中向網民反問：「天天吃這些，吃20年給你人民幣1億你願意嗎？」影片隨即在微博及各大社交平台引發全網瘋傳與熱烈討論。不少網民紛紛留言感嘆：「他的自律成就了世界矚目的輝煌」、「我受不了所以我瘦不了」、「看來我只適合窮着」。這場挑戰再次向大眾證明，C朗能夠成為球壇不老傳奇，其背後的付出與意志力確實非常人所能企及。

資料來源：小宇宙大爆發

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