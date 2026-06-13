碳板跑鞋更慳力定更易受傷？專家揭改變足部受力 3類跑者要小心！

近年馬拉松熱潮持續，厚底碳板跑鞋幾乎成為比賽必備裝備，標榜提升推進力與節省體能。研究顯示，這類跑鞋可減少約2%至4%的跑步能量消耗，讓跑者更省力。物理治療師鍾惠文博士向《星島頭條》分享，碳板跑鞋「慳力」卻未必「更安全」！

碳板跑鞋｜原理是甚麼？跑者更慳力更易受傷？

鍾博士指，碳板鞋的核心設計，是高回彈中底配合剛性碳纖維板，加上明顯的前掌弧形結構。這種設計可令步態更流暢，減少前掌彎曲時間。部分研究指出，弧形鞋底可降低前腳掌壓力，但同時亦會改變足部整體受力分佈。

生物力學分析，碳板與厚底結構會改變踝關節與足底肌群的工作模式，影響小腿與阿基里斯腱的負荷。臨床上，不少跑手轉穿碳板鞋後出現小腿繃緊、阿基里斯腱僵硬甚至疼痛；跑量增加或高強度訓練時，症狀更明顯。

鍾博士強調，目前沒有確切證據證明碳板鞋會直接增加整體受傷率。但可以肯定的是，碳板鞋改變了身體受力方式。如果身體尚未準備好，傷患便可能出現。

碳板跑鞋｜3類跑者要特別小心？

並非所有人都適合穿碳板鞋。以下3類跑者要特別小心：

（AI生成圖片）

1. 新手或基礎未穩定者：心肺功能進步快，但肌腱骨骼未能同步適應，受傷風險自然提高。

2. 體重較高或近期跑量大增者：厚底設計雖然減震，但跑量與強度提升時，肌力不足容易過勞受傷。

3. 有舊患者（如跟腱炎、足底筋膜炎、小腿反覆拉傷）：推蹬模式改變可能令舊患復發。

碳板跑鞋｜如何安全使用？

問題往往不在鞋，而在於跑者同時增加跑量與速度，身體缺乏適應時間，傷患便累積，出現「科技超前身體」的情況。「心肺能力可以在數星期內進步，但肌腱與骨骼適應往往需要更長時間。」鍾博士提醒，碳板鞋宜作為比賽或特定訓練使用，而非日常訓練鞋。

他建議，每周使用碳板鞋1至2次，並加強小腿及足部肌力訓練（如離心提踵、單腳平衡練習）提升肌腱耐受力，跑得安全，比跑得快更重要。

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