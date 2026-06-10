真係同一個人？日本媽媽激減28公斤超勵志！ 神還原《街霸》春麗 「用餐順序」必先吃這類食物

對於熱愛 Cosplay 的動漫迷而言，為了完美還原心儀角色，往往能爆發出驚人的意志力。近日，日本知名 Cosplayer「Souu」在社交平台 X（前稱 Twitter）上分享了一組減肥前後的對比圖，其前後判若兩人的巨大轉變，隨即在網絡上引發全城熱話。她留言透露，自己當初體重最高峰時達 78 公斤，隨後展開了長達約 1 年半的減肥之旅，最終成功減去 28 公斤！日前她更以 50 公斤的完美狀態神還原《街頭霸王6》春麗造型（Outfit 4）。

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由78公斤笨重體態 一年半狂減28公斤！

在《街霸 6》中，春麗不僅擁有強悍的格鬥技巧，其充滿力量感、緊實健美的腿部線條更是角色的靈魂所在。Souu 坦言自己身為母親，在體重達到 78 公斤的巔峰時期，看著心愛的角色，深知若不做出改變，絕對無法呈現出心目中完美的春麗。

於是她給自己定下了長達 1 年半的長期計劃，大方曬出自己體重 78 公斤時的舊照，並與現時 50 公斤、身穿春麗 Cosplay 服飾的精緻照片並排對比。近期發布的照片中，那凹凸有致、充滿健康線條的視覺效果，尤其是那條線條分明的水蛇腰，證明了她的努力完全沒有白費。這條帖文發布後，瞬間吸引了超過 4 萬個讚好，瀏覽量更迅速突破 400 萬次。

面對如此驚人的蛻變，網絡評論區隨即被讚美聲淹沒。大批網民紛紛留言驚呼：「天啊！真的太厲害了！」、「看完瞬間減肥動力爆棚！」甚至連專業健身教練也現身留言點讚，表示：「從專業教練的角度來看，這真的非常了不起！努力的結晶。」更有不少人難以置信地問道：「呃……這真的是同一個人嗎？」

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大胃王媽媽分享3招飲控關鍵

很多人減肥失敗，是因為一開始就採取極端的絕食手段，最終導致身體瘋狂反撲而暴飲暴食。Souu 分享，想要成功維持身材不單只要運動，高達 8 成的關鍵其實在於「飲食管理」。令人意外的是，Souu 本身其實是個「大胃王」，過去的飲食口味極其偏好「高鹽分、重口味」的美食。為了不讓身體因為突然改變飲食習慣而產生不適與抗拒，她分享一套「循序漸進」飲控方案，成功在不挨餓的情況下健康瘦身：

1. 主食斷絕精緻澱粉

果斷戒掉白麵包、白飯等精緻澱粉，將日常每一餐的白飯，全部更換為高纖維、低 GI（低升糖指數）的「糙米飯」，既能提供飽腹感又不易囤積脂肪。

2. 配菜改為高蛋低脂

徹底捨棄了過往高油、高鹽的烹調方式，將日常飲食逐步調整為以「高蛋白、低油脂」為主的肉類與海鮮，補充肌肉生長所需營養。

3. 調整進食順序先吃蔬菜

這是 Souu 認為超重要的一環！養成用餐時「先吃蔬菜」的鐵律，並且刻意在每一餐中增加蔬菜的攝取量。透過膳食纖維先填飽肚子，大幅減少後續高熱量食物的攝取量，達到無痛控熱效果。

資料來源：X 、綜合資料

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