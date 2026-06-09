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健身室成細菌溫床？ 1種器材含菌量竟比坐廁高362倍！ 即學11招保持衛生 可自備3物品

減肥運動
更新時間：13:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-09 HKT

TVB《東張西望》日前報道「播毒渣男」事件引爆全城熱話，隨後更有本港健身室疑似因其出沒足跡而緊急進行深層清潔，令公眾對公共健身設施的衛生情況大為緊張，更掀起一股「健身注意」的討論熱潮。事實上，健身室器材的骯髒程度可能遠超大眾想像。過往有英國研究指出，健身室內藏有3大細菌溫床，其中一種常見器材的含菌量，甚至超越家用坐廁逾300倍！

啞鈴多種器材含菌量驚人

英國健身器材諮詢網站《FitRated》曾刊載一份關於健身室設備含菌量的權威研究。結果發現，健身人士最常接觸的啞鈴、槓鈴等重力訓練器材，多半附著大量細菌，其含菌量居然是馬桶的362倍。調查同時點名以下3款健身器材為3大細菌溫床（以菌落形成單位 CFU 計算）：

  • 跑步機： 培養出高達1,333,432隻病菌，對比公共廁所的水龍頭（18,000 CFU），高出74倍。

  • 單車機： 培養出高達1,333,418隻病菌，對比餐廳托盤（33,800 CFU），高出39倍。

  • 舉重啞鈴： 培養出高達1,158,381隻病菌，對比廁所馬桶（3,200 CFU），超標高出362倍。

研究人員在上述3種常規健身器材上，均檢測出革蘭氏陰性菌（Gram-Negative Rods）、革蘭氏陽性菌（Gram-Positive Cocci）及芽孢桿菌（Bacillus）。當中，革蘭氏陽性菌有機會引發皮膚感染、肺炎及敗血症；高達90%至95%的革蘭氏陰性菌都對人體有害，甚至會產生抗藥性並抵抗抗生素；而常在土壤中被發現的芽孢桿菌，部分種類則會引起食物中毒。

過半健身人士未養成清洗習慣

健身器材含菌量嚴重超標，與使用者的個人衛生習慣息息相關。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾在其個人網誌「黃軒醫師的沙龍」中發文，引述國外研究數據指出，健身室的細菌大部分是來自於使用者本身。調查揭發，有超過半數的健身人士從來沒有清洗隨身運動袋和運動衫的習慣，導致這些貼身物件日積月累下成為細菌溫床。因此，黃醫生強烈建議健身人士，在使用任何健身器材前後，都必須好好消毒器材表面，並在用後徹底洗手，以減少感染細菌的風險。

醫生親授11招健身室防菌指南
醫生親授11招健身室防菌指南

醫生親授11招健身室防菌指南

為了讓愛好做運動的市民加強自我防護，黃軒醫生整理出以下11招保持個人衛生的實用方法：

1. 保持勤洗手習慣

在觸摸各類運動器材前後，均宜勤洗手。市民亦可以自備75%醫療用酒精，隨時消毒擦拭雙手或將會觸摸的器材。

2. 徹底消毒器材表面

使用前，應善用健身房提供的消毒藥水或噴霧，噴灑在運動器材的皮膚接觸面上，再用紙巾徹底擦拭乾淨後才開始使用。

3. 運動期間切勿摸面

運動時應戒除觸摸面部的習慣，尤其是口、鼻及眼睛，避免這些小動作讓病菌乘虛而入。若需抹汗，應使用完全乾淨的1條小毛巾擦拭。

4. 避開擁擠人潮時段

人流密集的黃金時段容易加速病菌的散播與交叉感染，建議盡量選擇人流較少的時段前往健身。

5. 手有傷口切勿重訓

皮膚若有傷口，如非必要應避免去健身室進行重量訓練。若必須進行，謹記在觸碰器材前先妥善包紮好傷口，防止傷口直接接觸器材而引發感染。

6. 自備多條小毛巾

建議每次自備2至3條小毛巾：1條專門用來墊在運動器材上（如鋪墊在椅墊或靠背上）；1條只用來擦面；另1條則只用來擦拭身體與四肢的汗水。

7. 自備拖鞋沐浴

運動後洗澡時，切勿光著腳踩在更衣間或公共廁所的地板上。因為在整個健身房環境中，最骯髒、細菌密度最高的地方正是「更衣室」和「廁所」。

8. 定期清洗運動袋

隨行的運動袋必須定期清理與清洗，市民可以使用消毒藥水噴灑或用肥皂刷洗，並根據運動袋的材質選擇適合的清潔方式。

9. 運動後衣物即時清洗

換下來的運動衣物應即時用溫水、洗衣液及消毒藥水一同清洗和消毒。洗淨後，應在陽光下暴曬或在通風良好的地方徹底晾乾，方可再次穿著。

10. 自備貼身運動器材

建議市民盡量自備個人的貼身運動輔助器材，例如瑜伽墊、運動皮帶、阻力帶等，減少與他人共用。

11. 避免使用公共飲水機

健身房的飲水機由於使用人數眾多且出水口容易被碰觸，多人共用下極易引發細菌的交叉感染，建議市民自備樽裝水。

資料來源：台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒

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