常做運動以為好健康？醫生盤點5個運動習慣超傷腎 錯誤補水恐致急性腎衰竭！

做運動有益身心，但用錯方法隨時傷身！有醫生警告，若犯下5大錯誤的運動習慣，可能有損腎臟健康。其中，運動時若錯誤補水，嚴重恐引發急性腎衰竭。

醫生盤點5個運動習慣超傷腎 錯誤補水恐致急性腎衰竭

腎臟科醫生洪永祥在個人Facebook專頁分享，近年運動風氣盛行，正確運動固然能養生護腎，但若方法錯誤，分分鐘會導致嚴重後果，甚至需要洗腎。他表示，臨床上不少看似十分健康的年輕人，突然因急性腎衰竭被送往急症室，往往是因為犯下以下5個致命的運動習慣：

5個運動習慣超傷腎

1.一邊運動一邊喝含糖飲品

根據《美國腎臟病學會臨床期刊》的研究發現，當人體在大量出汗、處於缺水狀態時，腎臟的血流量本已大幅下降。若此時大口灌下高糖分的飲品，果糖在體內瞬間代謝，會引發細胞內脫水與急性發炎，從而加劇腎臟缺血的情況，引發急性腎損傷。

2.熬夜或生病後勉強進行重量訓練

《新英格蘭醫學期刊》的臨床文獻指出，當身體過度疲勞或處於發炎狀態時，肌肉的耐受力會大幅下降。若此時仍勉強進行高強度的操練，會導致肌肉細胞大量壞死，並釋放出高濃度的肌球蛋白直接堵塞腎小管，誘發致命的橫紋肌溶解症，造成急性腎損傷。

3.服用止痛藥後運動

不少人在肌肉痠痛時，習慣服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）後繼續鍛鍊。然而，醫學研究已證實，這類藥物會引致腎臟血管強烈收縮，減少腎血流量。若加上運動時出現脫水，無疑是給予腎臟雙重的致命打擊。

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4.在高溫悶熱、不通風的環境下運動

根據《刺針》（The Lancet）一項關於全球熱壓力與健康的研究指出，在悶熱且不通風的環境下運動，身體核心溫度會迅速升高，引發熱應激（Heat Stress）。此時，大量血液會流向皮膚表面以助散熱，導致內臟及腎臟的血流被極端抽離。即使未達至嚴重中暑的程度，腎臟細胞亦會因微循環衰竭而壞死。

5.在空氣欠佳、PM2.5超標時在戶外運動

根據《美國腎臟病學會雜誌》（JASN）的大型追蹤研究發現，空氣中的微細懸浮粒子（PM2.5）不僅傷肺，更會嚴重傷腎。運動時的呼吸量是平時的數倍，若此時吸入大量PM2.5，微粒會經由肺泡直接進入血液循環，引發全身性血管發炎與氧化壓力，直接破壞腎小球過濾網，加速腎功能退化。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

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