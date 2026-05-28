愛回家丨KC孖住蘇姐大玩虛擬運動 馬海倫歐瑞偉玩到索氣籲長者多鍛鍊：有健康才有能力顧家

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》近日傳出可能於7月迎來大結局，但劇中飾演「KC」的歐瑞偉未受傳聞影響，日前更撇甩劇中拍檔「Min姐」，聯同「蘇姐」馬海倫（Helen姐）探訪嗇色園主辦可泰耆英鄰舍中心，陪同一眾長者試玩SMART跨代虛擬運動遊戲—《體感大激鬥》。

KC孖住蘇姐大玩虛擬運動 馬海倫歐瑞偉玩到索氣

馬海倫與歐瑞偉兩人齊齊挑戰划龍舟、搶包山、爬獅子山及打詠春等，場面熱鬧。二人更玩到「索氣」，笑言想不到做虛擬運動都可以如此好玩。是次活動由利希慎基金贊助、中國香港體適能總會（Fit總）主辦的「SMART跨代虛擬運動計劃」推動，特別走入嗇色園主辦可泰耆英鄰舍中心，邀請一眾長者體驗4款虛擬遊戲運動，包括《極速龍舟》、《包山狂熱》、《疾走獅子山》及《詠春木樁對決》，感受嶄新運動模式帶來的新鮮感與動感。

活動開始前，教練Steven帶領一眾嘉賓與長者進行毛巾熱身及橡筋帶肌力訓練，隨後正式進入虛擬遊戲運動環節—《體感大激鬥》。馬海倫和歐瑞偉表現投入，不時與長者互動打氣，現場氣氛高漲。兩位藝人亦笑言，雖然以往曾接觸虛擬遊戲，但首次與大班人一起遊玩，感覺特別熱鬧，加上運動量充足，整個人也變得更精神。他們亦同場分享養生之道，均認同保持規律運動是維持身心健康的關鍵。

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77歲馬海倫跟發哥練跑 保持身心健康

現年77歲的馬海倫表示，今次體驗新穎而特別，認為這類虛擬遊戲運動尤其適合與孫仔孫女一同參與，既可一起活動身體，亦能在歡笑中鍛煉心肺。她亦透露，自己平日有跑步習慣，對體能尚有一定信心，惟今次與中心長者較量之下，仍不敵對方，笑言：「估唔到會輸！」她並表示，不能被這班長者拋離太遠，日後亦應增加運動量，以強健體魄。最後，她分享自己的養生之道，指自己一直堅持日常多做運動，除游泳、騎馬、保齡球、滑雪及高爾夫球外，近年尤其喜愛行山及跑步，更連續兩年參加10公里渣打馬拉松。她亦提到，自己偶爾跟隨發哥及《愛回家》的演員一同練跑，藉此保持身心健康。

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64歲歐瑞偉嚴管健康：有健康才可顧家

現年64歲的歐瑞偉表示，今次最特別之處在於與蘇姐一同到長者中心探訪，過往類似活動多數只是派發禮物或進行簡單遊戲，這次卻是與老友記一同做運動，猶如一起參與一場虛擬遊戲比賽，感覺新鮮而有趣。他亦指出，原本以為這類虛擬遊戲運動較為輕鬆，實際進行時卻相當耗費體力：「過程中更一度玩到索氣，幸好活動開始前已先進行熱身，包括毛巾熱身及橡筋帶肌力訓練，令我能夠順利完成各項挑戰，最終更與長者一同包辦冠亞季軍，十分開心！」歐瑞偉更分享個人養生之道，表示自己一向重視運動、均衡飲食及充足睡眠，透過嚴格管理健康維持良好體魄，因為他深信，只有擁有健康的身體，才有能力照顧家庭。

活動尾聲，馬海倫與歐瑞偉呼籲長者積極加入運動行列：「老友記！一個人做運動太悶？我哋成班人陪你，齊齊嚟做運動啦！」兩人亦誠邀大家參加將於2026年6月20及21日，於九龍塘創新中心舉行的「SMART跨代虛擬運動大賽」，一起在歡笑中強身健體。

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