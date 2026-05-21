44歲日本大叔挑戰《一拳超人》地獄級訓練！三年不間斷 鋼條身型震驚網民

在知名日本動漫《一拳超人》中，主角埼玉靠著每日刻苦訓練成為世界最強，這個被網民謔稱為「地獄訓練菜單」的公式，近日竟然在現實中被完整複製。日本一名44歲的YouTuber持續三年風雨改、每天堅持進行「100下掌上壓、100下仰臥起坐(Sit-up)、100下深蹲及長跑10公里」，以驚人毅力蛻變成鋼鐵般的精壯體態，震撼無數網民！

中年發福大叔挑戰《一拳超人》訓練

經營YouTube頻道「tasuke challenge」的創作者 Tasuke，於 2023 年 4 月正式開展挑戰。當時41歲、體重達74.7公斤的他，與許多香港打工仔一樣面對中年發福的困擾。除了模仿動漫主角的訓練外，他還為自己定下五大極限目標：挑戰連續三年不間斷特訓、全馬拉松成功在4 小時內完賽、完成超級馬拉松、挑戰琵琶湖200公里環湖馬拉松，以及將體重減至62公斤並維持肌肉量。

三年飽受傷患 試過被車撞

Tasuke透露，挑戰初期因體能不足，重訓時多次累倒在地上，長跑更是吃力。但無論面對暴雨、酷暑還是出差，他都不曾給自己藉口。在這 1095 天裡，他付出了血汗代價，總共掉了8片腳趾甲，期間還遭遇過1次汽車擦撞、2次單車碰撞，連手部都被罐頭割傷過4次。甚至在 2025年確診新冠肺炎期間，他為了不中斷紀錄，仍咬緊牙關在全屋來回走動，硬生生撐過每日 10 公里的步數要求。

驚人數據公開 網民激讚好勵志！

經過短短5個月，他便達成了減重目標，半年後身形線條已明顯變得精實。隨後他陸續實現了全馬及超級馬拉松的承諾，其「連續1年不休息」的進度影片更狂吸超過600萬次觀看。

直到2026年4月20日，他正式宣佈圓滿完成整整三年的挑戰。根據他公開的最終數據，這三年內他總共跑了 16,136 公里（約等同由羅湖跑去尖沙咀來回200幾次），而掌上壓、仰臥起坐與深蹲的次數，各累積完成超過10萬9,600次。影片中的 Tasuke 已與當年的肥胖身形判若兩人，非但擁有極具視覺衝擊的腹肌與厚實胸肌，線條亦顯得無比強悍。對此他更幽默地向網民喊話：「先說好，不要因為我沒有禿頭，就叫我重新來過一次！」網民亦紛紛表示：「好勵志！」、「原來漫畫內容是真的」。

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