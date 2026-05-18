女士們「無痛減肥法」研究：多睡1小時可減270卡路里 做多1步驟提升睡眠效果

香港人熱衷Keep fit維持美好身段，但不少人總覺得減重過程痛苦，認為必須刻意節食或瘋狂做運動才能見效。權威醫學期刊《JAMA Internal Medicine》發表的一項最新研究實證，減肥其實有更輕鬆的輔助方法——只要每晚多睡一點，每天就能自然減少攝取270千卡（大卡）的熱量，成為打工仔「名正言順瞓晏啲」的醫學根據。

多睡一小時「生理紅利」

健康管理診所院長許書華醫生指出，這項研究由芝加哥大學研究團隊進行。研究人員招募了一群體重超重（BMI介乎25至 29.9）且每日睡眠不足6.5小時的成年人。研究最特別之處在於，過程中沒有為受試者提供任何飲食限制或運動指引，僅透過諮詢與引導，協助他們在日常生活中「延長睡眠時間」。

結果發現，受試者平均每晚多睡了1.2小時。在完全沒有刻意節食的情況下，他們每日的熱量攝取平均銳減了270千卡（相當於1碗白飯熱量），部分參與者更自然減少了高達500千卡。許書華醫生表示，這證實了充足的睡眠本身就是一種強大的代謝干預手段。

「多睡變瘦」真相 人體睡眠不足「瘦素」則下降

傳統觀念常有「睡得多會變肥，因為身體沒有活動」的誤區。但許醫生解釋，研究利用精準的代謝測量技術發現，增加睡眠的受試者，其每日的「總能量消耗」與對照組相若。這代表體重減輕並非源於睡眠能燃燒更多熱量，而是純粹因為大腦重拾理性，令他們「吃得更少」。

當人體睡眠不足時，體內的食慾調節激素會失衡。負責釋放飽腹感訊號的「瘦素」會下降，而刺激飢餓感的「飢餓素」則會飆升。更嚴重的是，睡眠不足會活化大腦的「獎勵區域」，令人對高熱量、高脂肪的垃圾食物完全失去抵抗力。因此，與其單靠意志力去克制食慾，不如透過充足睡眠來「提升」大腦功能，從源頭熄滅對高熱量食物的渴望。

長期維持效果 預計3年可減12公斤

這項研究是在受試者的現實生活中進行，而非在嚴格受控的實驗室內，因此極具參考價值。在短短兩周內，維持少睡習慣的對照組，體重增加了0.39公斤；而成功延長睡眠的實驗組，體重則自然下降了0.48公斤。

數據模型進一步推算，每增加1小時的睡眠，每日熱量攝取大約能減少162千卡。如果能長期將每日減少270千卡的狀態維持下去，預計在3年內便能自然減重約12公斤（約26.4磅）。

許書華醫生認為，這項研究重新提升了「睡眠」的醫學地位。睡眠不應只是飲食和運動後的副產品，它與兩者並列為健康生活的三大支柱。想要啟動這項划算的健康投資，建議今晚起可以嘗試調暗睡房燈光、睡前一小時放下手機，並創造一個舒適安靜的睡眠環境。

資料來源：《JAMA Internal Medicine》

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