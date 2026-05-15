大忙人減脂福音！港大研究證實每周只需做1次間歇快走運動 減脂效果等同每周做3次

想減肥但平時工作太忙，根本無時間日日做運動？香港大學醫學院一項最新研究證實每周只需集中做1次間歇快走訓練，其效果竟然等同與每周分開做3次。

研究證實每周只需做1次間歇快走運動 減脂效果等同每周做3次

肥胖是常見的慢性疾病，體內脂肪過度積聚會嚴重損害健康。當中集中於腹部位置的中央型肥胖，更會大幅增加患上心血管疾病、代謝失調，甚至死亡的風險。雖然恆常運動是減肥的關鍵，但對許多忙碌的人士、特別是肥胖人士來說，要長期維持運動習慣是一大挑戰。

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衞生學院研究團隊指出，間歇訓練是指交替進行高強度與低強度的動態恢復運動。相比起傳統持續的中等強度運動，間歇訓練能更省時、更有效地減少全身及內臟脂肪。然而，現時的標準運動指引通常建議每周需進行三次間歇訓練。對於時間有限和缺乏運動空間的人士而言，這項指引往往難以達標。雖然過往有研究指出，將每周運動量集中在一至兩天完成的「周末戰士」運動模式具備正面效果，但以此模式進行間歇訓練的成效，一直缺乏充分的科學佐證。

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研究有何發現？

在2021年9月至2024年9月期間，港大醫學院團隊在本港進行了一項嚴謹的臨床測試，對象為315名18歲或以上、超重且患有中央肥胖的華人。在為期四個月的研究期間，參與者被隨機分為三組：

對照組：每兩周參加一次2.5小時的健康教育課程。

兩個間歇訓練組：每周進行合共75分鐘的間歇訓練，參加者可選擇一次完成或分三次進行。

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研究人員在三個時間點，包括干預前、第16周及第32周（干預後四個月）透過雙能量X光吸收儀，測量參加者的體脂量。試驗結果顯示：

在第16周評估時，不論是每周一次還是每周三次的間歇訓練，均能有效減少多餘體脂。

以全身脂肪量、體脂率及縮減腰圍等指標衡量，兩組的改善幅度極為相近。與對照組相比，兩種訓練模式均能顯著提升心肺功能。

蕭明輝教授總結指：「雖然每周三次的間歇訓練仍是治療過度肥胖的常見方案，但我們的研究結果證實每周一次間歇訓練亦可達致相近的成效，可作為實用的運動策略。對於需兼顧工作、學業、家庭及其他事務的人士而言，時間限制是難以每周維持多次運動的主要障礙。」他補充指出，其實無需依賴高頻率運動，每周一次的間歇訓練同樣是可行且有效的替代方案。

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