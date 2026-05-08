夜班工作恐增患癌風險 香港打工仔「4個習慣」好傷身！中醫教實用4穴位消疲勞

在香港，醫護、製造、運輸、零售及服務業等眾多行業均需輪班或夜班工作。據統計，全球約有五分之一的勞動力需要從事夜班工作，夜班工作更被歸類為「潛在人類致癌物」？有中醫教洗衣3大安全防護貼士，避免中毒。

打工仔注意！經常熬夜班易患癌症

國際癌症研究機構（IARC）於2019年將夜班工作列為2A級，即「可能對人類致癌」。這代表現有研究顯示夜班工作會影響患癌風險，惟尚未能證實兩者存在絕對的直接因果關係。

雖然人類研究的證據仍具局限性，但在動物實驗上的證據卻相當充足。過往大部分研究集中於乳癌、前列腺癌及大腸癌。英美有研究指出，約4.5%至5.7%的乳癌個案與夜班工作相關；亦有流行病學研究發現，連續從事超過三晚夜班工作，或會增加患乳癌風險。然而，2022年的一項薈萃分析則顯示，夜班工作與多種癌症風險並無顯著關連。儘管如此，動物實驗結果一致顯示，擾亂24小時生理時鐘會顯著增加動物患癌的機率。

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30歲前已從事夜班工作要保重

所謂「夜班工作」是指在正常睡眠時間內執行職務，而下列情況被視為較高危：

深宵工作： 在午夜至凌晨五時之間，進行至少3小時的工作。

頻率密集： 每週從事三晚或以上的夜班。

長期從事： 持續夜班工作達10年或以上。

提早開始： 在30歲前的青壯年時期已開始從事夜班工作。

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3大原因增加致癌風險

為何夜班工作會增加健康風險？醫學界主要提出以下三項理論：

一、 生理時鐘紊亂

人體生理時鐘以約24小時為周期，調節入睡與清醒，並指揮內分泌、荷爾蒙分泌及細胞分裂等生理機能。夜班工作會擾亂此系統，甚至干擾與癌症相關的基因活動，導致DNA容易受損，同時削弱身體修復DNA的機制。當受損細胞積聚，便可能演變成癌症。

二、 抑制褪黑激素分泌

褪黑激素是人體在夜間分泌的神經激素，除了穩定睡眠規律，更具備抑制惡性細胞生長及強化免疫系統的防癌作用。夜班工作者在理應睡眠的時間暴露於燈光下，會抑制褪黑激素分泌，進而削弱免疫系統，增加患癌風險。

三、 生活方式與壓力

夜班打工仔往往承受較大的工作與社交壓力，生活規律亦較難維持。常見的不良習慣包括吸煙、飲酒、缺乏運動，以及偏好高脂肪或高糖分的飲食。這些習慣易導致超重及肥胖，而這類代謝問題本身亦是已知的致癌因素。

中醫分析長期疲倦5大體質

香港註冊中醫師徐詠欣接受《星島頭條》訪問表示，「冇精神」或「容易攰」通常被歸類為「虛証」或「鬱証」範疇。這並非單一器官的問題，而是與全身五臟六腑的氣血陰陽失調有關。 以下是幾種常見會導致長期疲倦的體質：

一、氣虛體質：這是最常見的原因，特徵是精力缺乏、說話聲細無力、容易出汗。 由於肺氣或脾氣不足，稍微活動就會感到極度疲勞。

二、血虛體質：表現為面色蒼白、頭暈、指甲及唇色淡，由於氣血無法濡養大腦與肌肉，導致長期神疲乏力。

三、脾虛/痰濕體質：現代人常因「久坐傷脾」或飲食不節導致脾胃受損。這類人常感到四肢沉重、頭腦昏沉、食慾不振，且容易有排便稀爛的情況。

四、腎虛體質：常伴隨腰膝痠軟、畏寒怕冷或夜尿多，整個人顯得意志消沉、元氣不足。

五、肝鬱氣滯：多見於壓力大的都市人，表現為「心累」多於「身累」。情緒低落、經絡氣血運行不暢，會導致精神渙散或睡眠質素不佳，進而引發持續疲勞。

中醫理論強調「辨證論治」，針對不同類型的疲勞體質，需採取相應的調理策略：

補氣培元： 針對氣虛人士，臨床上常應用黃芪、人參、黨參等藥材以提升體內元氣，改善體力不支。 健脾化濕： 針對痰濕體質，可多食用山藥、茯苓等食材，幫助脾胃運化水濕，減輕身體沉重感。 調整生活習慣： 避開「五勞」： 注意「久視傷血」，應減少長時間觀看電子產品以保護肝血；同時避免「久坐傷肉」，防止脾胃運化功能受損。

適量運動： 練習太極、八段錦等中醫傳統氣功，有助於疏通氣機，改善因「氣滯」導致越休息越疲累的情況。

即學4大補氣大穴 消防疲勞

針對經常感到精神不振或容易疲倦的體質，按摩重點應放在補氣、健脾及提神。以下為四組適合日常隨時按壓的「補氣大穴」：

1. 提神醒腦：百會穴 位置：頭頂正中央（兩耳尖連線與頭頂中線的交點）。 功效：此穴為「百脈之會」，能提升陽氣、緩解頭腦昏沉及注意力不集中。 按法：用手指輕敲或揉按1分鐘。

2. 強壯體質：足三里穴 位置：膝蓋外側下緣下四橫指寬處。 功效：能健脾益氣，解決長期體力不足。 按法：用拇指按壓1分鐘，左右各一次，以有酸脹感為度。

3. 補氣之源：氣海、關元穴 位置：在下腹部正中線（肚臍下約兩至三橫指處）。 功效：這兩個穴位是人體元氣匯聚之地，特別適合容易手腳冰冷、體力極差的人。 按法：可將雙手搓熱後，順時針輕摩此區域1分鐘。

4. 疏肝解鬱：太衝穴 位置：位於腳背大姆趾與二趾縫隙後方。 功效：針對因壓力大、情緒低落導致的「心累」，能疏理肝氣。 按法：由上向下推按1分鐘，能緩解鬱悶感。

按摩小貼士： 按摩時呼吸要深長平穩，力度以感到「酸、麻、脹」為佳，避免過度用力傷及皮膚。 建議每天定時（如早起後或睡前）按壓，持之以恆效果更明顯。

溫馨提示： 如果疲勞情況持續很久且伴隨其他症狀（如消瘦、自汗、面色萎黃），切勿自行服用中藥或進行長期食療，建議諮詢中醫師進行針對性的調理。

資料來源：HKU Support+、中醫師徐詠欣

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