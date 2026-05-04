打造女團級纖幼美腿 爆紅「西班牙蹲」完勝「亞洲蹲」？物理治療師教4招了解正確姿勢

近年在健身圈備受追蹤的「西班牙蹲」（Spanish Squat），並非橫空出世的健身秘招，而是源自運動復健領域的專業訓練方式。許多愛美人士視其為修飾腿部線條、打造「鉛筆腿」。物理治療師陳子敬指出，西班牙蹲最大的特色是在膝窩處套上彈力帶固定，透過阻力支撐使重心後移，在維持小腿垂直的同時，大幅減少膝蓋壓力，並精準強化大腿前側的股四頭肌。

西班牙蹲有助減少膝蓋壓力

在臨床實務中，西班牙蹲常用於髕骨腱炎患者的康復訓練，讓患者在不引發疼痛的前提下強化肌力。然而，陳子敬提醒，雖然此動作對膝蓋較友善，但其訓練重心過於集中在股四頭肌。若長期缺乏多元化訓練，可能導致下肢肌力失衡，增加其他部位受傷的風險。

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西班牙蹲 VS 亞洲蹲

與西班牙蹲相對，常被討論的「亞洲蹲」是指腳跟貼地、臀部貼近腳跟的深蹲姿勢。這項看似平凡的動作，對許多西方人而言卻極具挑戰。陳子敬解釋，能否完成亞洲蹲並非種族差異，而在於小腿及髖關節的柔軟度，以及核心控制力。外國人因腿部比例較長且身型較高，對平衡與柔軟度要求更高，因此較難達成。

相比之下，傳統深蹲更強調全身協調與生活功能性。陳子敬指出，深蹲模擬了日常生活中坐下、站起及爬樓梯的模式，對於維持生活自理能力，特別是對長者而言至關重要。深蹲作為高效的複合動作，能啟動核心、穩定身體，並促進血液循環與熱量消耗。簡而言之，西班牙蹲旨在減少關節壓力，而傳統深蹲則著重於訓練身體功能。

1項關鍵道具輔助膝蓋

為什麼西班牙蹲能兼顧訓練與保護？關鍵在於環繞膝後的彈力帶。根據《Women's Health》報導，這種設計初衷是為受傷運動員而設。彈力帶提供支撐力，讓訓練者在軀幹幾乎完全垂直的情況下，將重心後推，達到保護與鍛鍊的平衡。

深蹲的正確姿勢建議

若要降低深蹲時的膝蓋負擔，陳子敬建議腳尖可微向外約15度，以符合人體自然站姿。若腳尖外張幅度過大（如相撲蹲），雖較易完成，但對臀大肌的啟動效果會打折扣。他特別提醒以下4大錯誤姿勢：

膝蓋內扣

腳跟抬起

身體過度前傾

骨盆過度前傾

針對初學者或長者，陳子敬建議從微蹲或半蹲開始，甚至利用靠牆蹲、扶椅練習以確保安全。初期可從每日10至20次開始，逐步提升肌力。若出現姿勢偏離或疼痛，應尋求物理治療師專業評估。核心重點不在於追求特定的蹲法，而是找到適合自身狀態的方式，確保運動時不傷關節。

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