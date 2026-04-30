單腳都算運動？專家大推「單腳抬腿操」每日單腳1分鐘 肌力平衡力同步升級
更新時間：21:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：21:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：21:01 2026-04-30 HKT
「與其只靠走路，不如每天花1分鐘做這個溫和動作。」有醫生推薦一套極簡易的「單腳抬腿操」，只需將一腳輕輕抬高5cm，維持30秒至1分鐘，便能有效鍛鍊核心肌群、提升平衡感，甚至預防骨質疏鬆。這套動作溫和不費力，卻能帶來超越健走的肌力強化效果，尤其適合長者或久坐一族。
5cm微抬腳 啟動全身肌肉
不少人懷疑「單腳5cm，真的算運動嗎」，日本整形外科醫生中山潤一解釋，這套體操的重點不在於抬腿高度，而在於「單腳站立」所產生的負荷。當一腳離地，軸心腳的小腿、膝蓋周邊肌肉、大腿以至臀部肌肉都同時收縮，維持身體穩定；腹部核心肌群也會自然參與，連帶改善姿勢與走路流暢度。
做法非常簡單：
- 背部挺直，雙腳打開與肩同寬，膝蓋微彎，雙臂自然下垂，輕輕收腹。
- 抬起右腳，腳尖離地約5cm。若感到不穩，可用手輕扶牆壁、桌邊或扶手。
- 保持此姿勢30秒至1分鐘，保持自然呼吸，然後換腳。
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持續比強度重要 每天2分鐘就夠
官方數據顯示，能夠維持單腳抬舉10秒的人，走路速度每秒可加快，這代表「快縮肌」變強了，跌倒時更能即時穩住身體。
剛開始若覺得1分鐘太長，可從30秒做起，左右腳合計約2分鐘即足夠。標準是一日進行2組，若能早、中、晚各做一次效果更佳。醫生強調：「持續進行才是關鍵，絕對不要勉強。」
三個進階版 肌力平衡力同步升級
當習慣基本動作後，可循序漸進嘗試以下進階版，進一步提升肌力和平衡感。
進階1：擺動單腳
- 動作：在單腳抬高的姿勢下，將抬起的腳輕輕前後擺動，目標每側30秒。
- 功效：此舉能增加軸心腳負荷，更有效鍛鍊臀肌，並提升動態平衡。
進階2：閉上眼睛
- 動作：閉眼進行單腳抬舉。失去視覺輔助後，平衡難度大增，時間可縮短至每側30秒。
- 功效：適合訓練空間感知與防跌能力。
- 注意：有眩暈或正在服用影響平衡藥物者切勿嘗試。
進階3：轉動頭部
- 動作：單腳站立時，緩緩左右轉動頭部，像環顧四周一樣。每側只需10至15秒。
- 功效：此動作會使全身不穩定，從而啟動核心肌群維持姿勢。
- 注意：頸椎不適或易眩暈者請避免。
資料來源：President Online
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