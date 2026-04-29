健身人士恩物 食雞胸比維他命更抗疲勞？營養師公開3大黃金煮法

近年在全民Keep Fit熱潮下，不少健身人士或追求體態美的人士，每日餐單都離不開雞胸肉。除了為了攝取高蛋白質以增肌減脂外，雞胸肉其實還隱藏著極強的抗疲勞功效。研究發現，食雞胸肉不僅提升體力，更是保護神經系統的天然屏障。

清蒸、快炒鎖住營養

雞胸肉如何烹調才能保留最多營養，台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺指出，「清蒸」或「快炒」是最佳選擇。建議採用低溫、短時間（約10至15分鐘）處理方式，此做法最能完整保留咪唑二肽與蛋白質的結構，避免營養因高溫過度流失。

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控制水煮時間

若選擇「水煮」或「燉煮」，林旻樺營養師建議應在水滾後放入煮2至3分鐘即撈出，避免持續加熱超過 30 分鐘，否則營養會過度釋放至湯汁中。如果煮得太久，建議連同湯汁一起飲用才能全效吸收。此外，採用「中火煎烤」時應快速煎熟，嚴禁長時間烤焦或高溫油炸，並建議搭配蔬菜增加抗氧化保護。

持續2周助體力提升

日本一項抗疲勞人體研究證實，在23種抗疲勞成分中，包含B群在內的19種成分竟被判定效果有限，僅咪唑二肽、輔酶Q10與檸檬酸效果最為顯著。100克生雞胸肉含有高達1200毫克的咪唑二肽，遠超過火雞肉與深海魚類。一般人每天只需食用100克雞胸肉（約1片即食雞胸肉），持續2周就能明顯感覺體力提升。

林旻樺營養師解釋，咪唑二肽的運作機制非常獨特，它能模擬候鳥連續飛行9天不休息的原理。咪唑二肽能直接中和體內的活性氧自由基，避免其造成細胞氧化與損害DNA。其機制為預防性清除而非事後修復，且具備穿透血腦屏障的特性。這意味著它能保護自律神經中樞免受壓力誘發的氧化損傷。研究顯示，此成分還能預防神經退化、預防認知缺陷與憂鬱症。

雞胸肉的攝取量應視體況調整。對於需要術前營養支持的人士，建議每日1片以符合蛋白質需求。若是需要限制蛋白質的腎病患者，則建議改喝「雞湯」或「雞精」，雞肉抗疲勞成分的溫度穩定性，讓它煮過後有效作用也不會消失，可溶於水，透過水溶性萃取同樣能攝取到提神所需的成分。

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搭配「1物品」效果加乘

在抗疲勞策略上，林旻樺營養師建議，輔酶Q10適合30歲後感到「慢性沒電」或是長跑運動員，而檸檬酸則適合運動後想加速代謝乳酸的人。將雞胸肉搭配檸檬水飲用，能透過互補的能量代謝路徑，達到全方位的活力支持。只要掌握正確的低溫快煮法，雞胸肉不僅是 Keep Fit 的必然選擇，更是對抗疲勞最強大的健康後盾。

資料來源：註冊營養師譚樂廷