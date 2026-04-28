醫生揭降血壓方程式 做運動都要「分期付款？」每星期要達到呢個次數！

平時買名牌或者供樓，大家或者都鍾意「分期付款」，但原來要降血壓，做運動都要學識「分期付款」先至健康！雖然規律運動是控制高血壓的核心策略，但到底將運動總量以「分期付款」或是「一次付清」方式完成，哪種對降血壓更佳？

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吳易澄醫師引用《SJMSS》（北歐運動醫學與科學期刊）於2026年發表的一項隨機臨床試驗。該研究針對 98名50至80歲的高血壓患者進行為期12周的觀察，參加者皆為近3個月未進行結構化運動，且「可使用最多3類降壓藥物」的族群。

參加者實測「長時2次」VS「短時4次」效益

研究將參加者分為兩組，在「總訓練量」與「運動強度」完全一致的前提下進行測試：

CT2 組： 每周2次高時數的有氧加阻力合併訓練。

CT4 組： 每周4次相同類型的短時數訓練。

訓練地點多在戶外跑道或居家進行。流程採用「先阻力、後有氧」模式，先完成徒手肌力訓練，再接續快走或慢跑，並在12周內循序漸進增加負擔。

數據顯示，每周運動4次（CT4 組）的患者，收縮壓平均下降 4mmHg，且超過半數人達到臨床顯著降幅。最令人驚喜的是，該組的心肺功能（最大攝氧量）顯著提升了8%，有效降低心血管死亡風險。

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「分期運動」好處：身體生理壓力減輕

吳醫師指出「分期運動」有兩大優勢：首先是頻繁賺取「降壓利息」，每次運動後的自然降壓效果（PEH）累積起來更顯著；其次是降低單次疲勞感，令身體生理壓力減輕，心理上也更容易持之以恆。

醫生建議每周運動4次 在家都做得到！

想降壓不一定要去健身房，醫師建議每周運動4次，目標累計150分鐘中等強度運動：

運動 內容： 先做阻力訓練（如徒手深蹲、掌上壓、單腳平衡、踮腳尖），再接續有氧運動（快走或慢跑）。

強度： 運動時應感到心跳加快、微喘（自覺用力程度 4-6 分，以1-10分評量）。

研究團隊招募了82名老年女性，並把她們分成訓練組及對照組。訓練組的