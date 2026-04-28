Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫生揭降血壓方程式 做運動都要「分期付款？」每星期要達到呢個次數！

減肥運動
更新時間：18:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-28 HKT

平時買名牌或者供樓，大家或者都鍾意「分期付款」，但原來要降血壓，做運動都要學識「分期付款」先至健康！雖然規律運動是控制高血壓的核心策略，但到底將運動總量以「分期付款」或是「一次付清」方式完成，哪種對降血壓更佳？

同場加映： 長者必學3組家居運動！強心肺/防跌倒/改善關節痛

吳易澄醫師引用《SJMSS》（北歐運動醫學與科學期刊）於2026年發表的一項隨機臨床試驗。該研究針對 98名50至80歲的高血壓患者進行為期12周的觀察，參加者皆為近3個月未進行結構化運動，且「可使用最多3類降壓藥物」的族群。

參加者實測長時2次VS短時4次」效益

研究將參加者分為兩組，在「總訓練量」與「運動強度」完全一致的前提下進行測試：

  • CT2 組： 每周2次高時數的有氧加阻力合併訓練。

  • CT4 組： 每周4次相同類型的短時數訓練。

訓練地點多在戶外跑道或居家進行。流程採用「先阻力、後有氧」模式，先完成徒手肌力訓練，再接續快走或慢跑，並在12周內循序漸進增加負擔。

數據顯示，每周運動4次（CT4 組）的患者，收縮壓平均下降 4mmHg，且超過半數人達到臨床顯著降幅。最令人驚喜的是，該組的心肺功能（最大攝氧量）顯著提升了8%，有效降低心血管死亡風險。

同場加映： 66歲女患柏金遜常跌倒 做1運動後行動自如更可減藥 80歲也做到！

「分期運動」好處：身體生理壓力減輕

吳醫師指出「分期運動」有兩大優勢：首先是頻繁賺取「降壓利息」，每次運動後的自然降壓效果（PEH）累積起來更顯著；其次是降低單次疲勞感，令身體生理壓力減輕，心理上也更容易持之以恆。

醫生建議每周運動4次 在家都做得到！

想降壓不一定要去健身房，醫師建議每周運動4次，目標累計150分鐘中等強度運動：

  • 運動內容： 先做阻力訓練（如徒手深蹲、掌上壓、單腳平衡、踮腳尖），再接續有氧運動（快走或慢跑）。

  • 強度： 運動時應感到心跳加快、微喘（自覺用力程度 4-6 分，以1-10分評量）。

延伸閱讀：想心臟越老越強？研究揭長者做增肌運動可強心 每周做幾次最有效？

研究團隊招募了82名老年女性，並把她們分成訓練組及對照組。訓練組的

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
18小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
20小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
3小時前
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
影視圈
19分鐘前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
9小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前