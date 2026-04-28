網民跟風張員瑛喝橄欖油+檸檬汁爆瘡！營養師揭4類人忌試 推介4大抗老養顏早餐

想學女星逆齡抗老，隨時得不償失導致爛面！近日韓國人氣女團IVE成員張員瑛公開其保養秘訣，掀起一陣空腹飲「橄欖油＋檸檬汁」的熱潮。不少網民跟風試飲後，竟出現瘋狂爆瘡及胃痛等嚴重反效果。有營養師警告，這款飲法不但無助美顏，更有4類體質人士絕對忌試，否則恐引發嚴重腹瀉。想真正養顏抗衰老？她也推介4大天然早餐，抗老又養顏。

網民跟風張員瑛喝橄欖油+檸檬汁爆瘡 營養師拆解原因

近期網絡上最熱門的美容保養秘訣，莫過於韓國人氣女團IVE成員張員瑛公開的日常飲品。張員瑛除了愛飲水與抹茶外，更分享自己最近養成了一個新習慣：早上空腹飲「特級初榨橄欖油＋檸檬汁」。此舉引來大批愛美網民爭相仿效，但有不少人卻表示，嘗試空腹飲用後竟出現嚴重爆瘡及腸胃不適。

營養師陳筠霖指出，目前並沒有科學證據支持空腹飲用這種特定組合能帶來神奇的美顏功效。雖然特級初榨橄欖油和檸檬汁本身確實具備抗氧化作用，當中特級初榨橄欖油富含單元不飽和脂肪酸、維他命E與多酚類，有助減少體內自由基與發炎反應；檸檬汁則蘊含豐富維他命C，是促進膠原蛋白合成的重要元素，對維持皮膚彈性有一定幫助。

然而，將兩者混合並在空腹狀態下飲用，並不會產生超強抗老或美顏加乘效果。許多人誤以為空腹飲油能排毒養顏，實際上這只不過是油脂刺激腸胃蠕動而產生的輕微通便作用。她強調，要達到真正的逆齡抗老，絕不能單靠某一種偏方飲品，而是需要配合先天基因、充足睡眠、日常防曬，以及整體均衡的飲食習慣等多管齊下。

至於為何網民跟風後會出現爆瘡及胃部不適？陳筠霖解釋了當中的兩大元兇：

1.胃部不適

在空腹狀態下，胃部缺乏食物作為緩衝。此時直接飲下高酸性的檸檬汁，會強烈刺激胃黏膜並促使胃酸大量分泌，極易引發胃痛或胃酸倒流。同時，空腹吞嚥純油脂不但容易帶來噁心感與消化不良，加上油脂本身有潤腸通便的作用，腸胃較敏感的人士很容易因此出現腹瀉等症狀。

2.狂爆暗瘡

這與短時間內突然增加油脂攝取量及個人膚質有關。雖然特級初榨橄欖油屬於健康脂肪，但它始終是高熱量的油脂。在空腹時額外攝取這些純油，會加重身體整體的熱量負擔，可能刺激皮脂腺分泌變得旺盛，導致毛孔阻塞。特別是本身屬於油性肌膚，或容易生暗瘡、發炎的體質，突然單獨增加純油攝取，更容易打破體內平衡，令皮膚發炎狀況加劇，最終導致瘋狂爆瘡。

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4類人忌試橄欖油+檸檬汁 推介4大抗老養顏早餐

陳筠霖警告以下4類體質或患有特定疾病的人士，絕對不建議嘗試這個偏方：

腸胃病或腸胃較弱人士： 患有胃潰瘍、胃酸倒流、胃炎或十二指腸潰瘍的人士，高酸性檸檬汁會直接刺激受損的胃黏膜，令病情惡化。此外，患有腸易激綜合症或容易腹瀉者，空腹飲油極易引發腸道痙攣或加速腸道蠕動，導致嚴重腹瀉。 肝膽功能較弱或有膽結石人士： 身體消化油脂需要膽囊分泌膽汁。空腹飲油會強烈刺激膽囊收縮，對於有膽結石或膽囊炎的患者來說，容易引發劇烈腹痛。 嚴重皮膚問題人士： 患有脂溢性皮炎、暗瘡肌或濕疹等人士，突然攝取純油脂可能會打破皮脂分泌平衡，導致發炎反應加重。 其他高危人群： 胰臟炎患者、正在服用特定藥物（如抗凝血藥）的人士、孕婦、哺乳期婦女及兒童，在嘗試任何偏方前，務必先諮詢醫生意見。

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與其盲目跟風明星的偏方，陳筠霖推介以下4大真正有效的抗老養顏早餐：

藍莓配低脂乳酪藍莓：富含花青素，具備極佳的抗氧化作用，能有效抵抗自由基對皮膚的傷害。配搭低脂乳酪不但能提供優質蛋白質，其豐富的益生菌還能維持腸道微生態健康；而健康的腸道菌叢能直接減少皮膚發炎的機率。 番茄炒蛋全麥三文治：番茄含有豐富的茄紅素，具備強效的抗氧化作用。由於茄紅素屬於脂溶性，與雞蛋及健康油脂一起烹調後食用，身體的吸收率會大幅提升，對抗老極有幫助。 牛油果：富含對心血管有益的單元不飽和脂肪酸與維他命E，這些健康的優質油脂是天然的肌膚保濕劑，能幫助維持細胞膜健康，讓肌膚保持柔軟與彈性。 無糖綠茶：早上起床不妨飲一杯無糖綠茶，綠茶中富含兒茶素，是強效的天然抗氧化物質，不僅能有效對抗衰老，更能促進身體新陳代謝，幫助消除早上的水腫問題。

記者：高靜蓉

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