站姿不良/常背單肩袋致體重增加？專家揭5大致肥機制 每日練習6招矯正脊椎骨盆提升代謝

寒背、翹腳、背單肩袋等看似無傷大雅的日常壞習慣，可能正在不知不覺間讓身體變成「易肥體質」。有醫生指出，姿勢不正導致身體歪斜，會降低基礎代謝，體重也因而有增無減。相反，透過修正日常壞習慣，改善各部位的錯位，有助提升脂肪燃燒效率。

拆解姿勢不正6大致肥機制

根據日媒《otonanswer》報道，日本綜合內科醫生菊池真大從多個生理學角度，詳細解釋了不良姿勢如何一步步引致肥胖：

1. 肌肉骨骼系統：肌肉失衡，基礎代謝下降

姿勢歪斜會令用以維持身體直立的「抗重力肌」活動失衡。本應發力的核心肌群（如臀大肌、腹橫肌）變得懶散，而其他肌肉（如腰肌、豎脊肌）則過度活躍，導致肌肉活動效率顯著下降。由於肌肉佔人體基礎代謝約20%，這種不對稱的活動模式，會直接降低全身的能量消耗。

2. 呼吸生理：胸腔受限，脂肪燃燒效率降低

寒背及「圓肩」會限制胸廓的正常擴張，使橫膈膜的活動幅度減少，導致呼吸變淺。淺層呼吸會降低身體攝取氧氣的效率，從而影響線粒體將脂肪轉化為能量的過程（β-氧化），脂肪的燃燒效率也會被拖慢。

3. 自律神經：壓力荷爾蒙增加，代謝失衡

持續的淺層呼吸，會令身體長期處於「交感神經」主導的緊張狀態，促使壓力荷爾蒙皮質醇分泌增加，繼而引發一連串「代謝失衡」的連鎖反應：促進內臟脂肪積聚、降低胰島素敏感度、增加食慾及降低睡眠質素，最終形成易肥體質。

4. 血液與淋巴循環：循環受阻，局部脂肪積聚

盆骨後傾、寒背等不良姿勢，會阻礙下肢血液回流心臟，引致水腫及手腳冰冷。在溫度較低的身體組織中，脂肪分解酵素的活性會下降，令皮下脂肪代謝變得遲緩，形成大腿、臀部等局部脂肪積聚。

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5. 內臟功能：內臟下垂，腸道環境惡化

不正確的盆骨位置會影響內臟，特別是盆骨後傾，可能導致腸道蠕動減慢，引發便秘、脹氣等問題。腸道菌群一旦失衡，會增加體內引發炎症的物質，並可能導致身體過度吸收本應排走的能量，加劇肥胖。

6. 行為醫學：容易疲勞，日常活動量減少

不良姿勢會降低動作效率，令人在進行相同活動時更容易感到疲倦，從而不自覺地減少步行、避免走樓梯，甚至難以持續運動，日常活動量的直線下降，直接導致總熱量消耗減少，最終變成體重增加的結果。

運動前先矯正姿勢 避免「代償動作」越練越傷

菊池醫生警告，若在身體歪斜的狀態下進行運動，非但無法有效鍛鍊目標肌肉，反而會因「代償動作」，即由周邊肌肉代替發力，而令身體歪斜問題惡化，甚至增加受傷風險。正確的骨骼排列，是提升運動效果及安全性的先決條件。

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改善盆骨脊椎歪斜6大關鍵

菊池醫生提醒，要有效改善身體歪斜，應從根本著手，而非單純「頭痛醫頭」。建議可從以下6個方面入手：

改善身體歪斜6大關鍵

改善身體歪斜6大關鍵：

調整呼吸： 透過腹式呼吸，重新啟動橫膈膜，改善胸廓活動度。

放鬆髖關節： 伸展過度緊張的髖關節周邊肌肉，讓骨盆回歸中立位置。

增加胸椎活動度： 進行適度的胸椎伸展、旋轉動作，以改善寒背及圓肩。

重設足底重心： 練習用腳跟、大拇指球、小拇指球「三點」均勻站立。

修正日常壞習慣： 戒除側重站立、單邊揹袋、托腮坐等動作。

持續輕量運動： 透過散步、簡單肌力訓練等，建立不易疲勞的身體，打破「疲勞→活動減少→加劇歪斜」的惡性循環。

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他提醒，切勿強行「用力」挺直身體或過度伸展，這些行為會加劇肌肉緊張，只會適得其反；深蹲、弓箭步等需要前後張開雙腿並降低臀部的動作，也容易造成左右兩側力量不平衡，加劇身體歪斜的問題。身體不正通常是由長年不良習慣累積造成的。因此，改善高低肩、盆骨歪斜、脊椎側彎，也應該循序漸進，由深呼吸及調整日常微細動作開始，逐步重建身體的平衡。

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